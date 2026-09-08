Carcassonne: l’iconico gioco da tavolo taglia il traguardo dei 25 anni con una versione straordinaria in stile pixel art

Un’edizione in tiratura limitata che si avvale delle illustrazioni di Marcel Gröber per festeggiare un quarto di secolo del titolo – edito in Italia da Giochi Uniti – che ha trasformato il modo di intendere i board game.

NAPOLI — Sono passati oltre 25 anni da quando Carcassonne arrivava per la prima volta sui tavoli, con la sua promessa semplice e geniale: poche tessere, poche regole e un territorio medievale che cresce tessera dopo tessera. Da lì in poi la strada è stata tutta in discesa. Traduzioni a livello globale, espansioni su espansioni, milioni di copie vendute in tutto il mondo, e un posto stabile tra i giochi da tavolo più amati e giocati di sempre.

Per un anniversario speciale, Carcassonne decide di festeggiare con un’iniziativa altrettanto speciale. Per celebrare il quarto di secolo, infatti, arriva un’edizione a tiratura limitata, pensata per chi il gioco lo conosce a memoria e per chi vuole scoprirlo per la prima volta con uno sguardo completamente nuovo. Tutto parte dalla confezione, con una finitura esclusiva che segnala fin da subito che dentro c’è qualcosa di diverso dal solito.

Aprendola, si trova il gioco base con il fiume, la variante che da anni accompagna le prime mosse di ogni partita, ma reinterpretato interamente in stile pixel art da Marcel Gröber.

Non un semplice restyling grafico: è una vera e propria rilettura visiva, che porta Carcassonne in un immaginario retrò e videoludico, capace di parlare tanto a chi ha vissuto l’epoca dei primi videogiochi quanto a chi la scopre oggi attraverso l’estetica pixel diventata di nuovo di moda. Anche i Meeple, le iconiche pedine di legno che rappresentano i giocatori sulla mappa, sono stati ridisegnati per adattarsi a questa nuova estetica. Il risultato è un colpo d’occhio insolito, che trasforma il tavolo da gioco in qualcosa a metà tra una partita di Carcassonne e uno schermo a 8 bit.

A completare il pacchetto c’è la mini-espansione esclusiva “Le Fontane Pixel”, disponibile solo in questa edizione speciale. Un contenuto pensato apposta per l’anniversario, che aggiunge nuove tessere e nuove possibilità strategiche senza stravolgere l’equilibrio del gioco originale.

L’edizione italiana per i 25 anni di Carcassonne e distribuita da Giochi Uniti arriva a ottobre 2026, giusto in tempo per essere presentata a Lucca Comics & Games.

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