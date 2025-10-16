“Casa Mariù”: il ritorno del morning show che celebra la vita, i sapori e il territorio su TeleCapri

Il ritorno di “Casa Mariù” su TeleCapri

A partire da lunedì 13 ottobre, TeleCapri accoglie nuovamente “Casa Mariù”, il morning show condotto dalla giornalista Mariù Adamo. Il programma nasce da una sua idea e porta la sua firma come progetto originale, pensato per raccontare con autenticità la quotidianità, i volti e le storie della Campania. La nuova stagione sarà trasmessa dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 13:00, offrendo ai telespettatori contenuti dedicati a storie, ospiti e tradizioni locali. Il format si distingue per la sua capacità di restituire un ritratto positivo del territorio, animato da convivialità e leggerezza.

Un luogo di incontro e di emozioni

“Casa Mariù” rappresenta molto più di un semplice talk show: è uno spazio familiare e accogliente dove persone, esperienze e idee si intrecciano. Ogni puntata affronta temi di attualità, cultura, salute, musica e cucina, proponendo rubriche e ospiti provenienti da diversi ambiti.

Come racconta Mariù Adamo: “Casa Mariù” è nata da un’idea semplice: creare uno spazio che somigliasse a me e alla mia terra. Un luogo dove ci si possa fermare, sorridere e riconoscersi nelle storie degli altri. Ogni giorno porto in tv un pezzetto del mio modo di vedere la vita: con semplicità, calore e verità.”

Le novità della nuova stagione

La nuova edizione introduce rubriche e volti inediti, pur mantenendo lo stile intimo, empatico e legato alle radici della Campania e dell’Italia più autentica. Ritornano le amatissime “Ricette di Casa Mariù”, i momenti di confronto con esperti, una finestra sempre aperta sull’attualità e il racconto delle eccellenze locali. Il programma dedica inoltre spazio ai libri, alla musica e alle storie di chi, giorno dopo giorno, si impegna a costruire il cambiamento.

Una rete vicina al territorio

“Casa Mariù” rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle identità locali e nella promozione di una comunicazione positiva e partecipata. Il morning show si conferma come un appuntamento quotidiano che unisce informazione, intrattenimento e passione per il territorio, grazie a un linguaggio semplice e autentico, tipico della televisione di prossimità.