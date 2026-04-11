Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e il ritorno della Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole

Il candidato Sindaco Giovanni Nappi: “Il Parco continui a portare avanti la propria programmazione, restituendo alla città iniziative che negli anni sono diventate un punto di riferimento per la comunità.”

Sabato 25 e domenica 26 aprile, presso il Parco delle Chiocciole in via Paolo Borsellino, dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Mentre per la Festa del Primo Maggio, giunta alla sua terza edizione, è previsto il concerto di Alessio, che si terrà alle ore 21.00, sempre presso il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli.

A Casalnuovo di Napoli tornano anche quest’anno i “tulipani” per celebrare la Festa della Liberazione.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, presso il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino, saranno donati oltre duemila tulipani colorati, confezionati con il loro bulbo, come simbolo di rinascita, condivisione e partecipazione.

L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’associazione UNA CITTA’ CHE…, associazione di promozione sociale presieduta da Giovanni Nappi, in collaborazione con l’azienda Tulipani Freschi Italiani.

Il Parco resterà aperto al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 13.30.

Durante le giornate sono previste anche attività di animazione e gonfiabili dedicati ai più piccoli, per rendere l’evento un momento di festa per tutta la comunità.

Inoltre, ritorna anche la Festa del Primo Maggio, giunta alla sua terza edizione.

Per l’occasione è previsto il concerto di Alessio, che si terrà alle ore 21.00 presso il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli, in via Paolo Borsellino.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione, che sarà attiva nei prossimi giorni.

A sottolineare il valore delle iniziative è il direttore del Parco delle Chiocciole, Giovanni Nappi:

«È un periodo pre-elettorale e, essendo candidato sindaco in città, avevo inizialmente alcune perplessità sulla realizzazione di queste attività. Tuttavia, ho ritenuto giusto che il Parco continui a portare avanti la propria programmazione, restituendo alla città iniziative che negli anni sono diventate un punto di riferimento per la comunità.

I tulipani sapranno emozionare tante cittadine e tanti cittadini che amano questo fiore straordinario e ne condividono il valore simbolico legato alla Liberazione.

Allo stesso tempo, il Primo Maggio offrirà nuovamente un momento di svago e animazione per chi resta in città, in particolare per i tanti appassionati di questo genere musicale».