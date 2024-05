Casalnuovo di Napoli, Giovanni Nappi: “Combattere l’astensionismo e votare il PD per fermare la destra.”

Annunziata, Topo, Picierno, tra i candidati preferiti.

Casalnuovo di Napoli, 17 maggio 2024. Il clima elettorale in città si surriscalda in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Casalnuovo non è uno dei comuni interessati al voto delle amministrative, ma c’è chi in città potrebbe utilizzare le elezioni europee come “test” per le prossime elezioni regionali. Forza Italia si presenta in grande forma, con l’avvio della campagna elettorale con Tajani.

Il PD, che in città ha organizzato la prima festa del Primo Maggio con centinaia di presenze, proverà a contenere la corsa delle destre con la propria struttura partitica. “Occorre combattere l’astensionismo, invitando i cittadini a votare e spiegando loro l’importanza del voto per le europee”, dichiara Giovanni Nappi, leader storico del PD casaluovese.

Abbiamo chiesto a Nappi per chi voterà: “Intanto, sarà bene spiegare ai cittadini la straordinaria opportunità di poter esprimere tre preferenze, di genere diverso e alternando uomo-donna-uomo oppure donna-uomo-donna”.

Alla nostra insistenza sulle preferenze, sorridendo, Giovanni Nappi si lascia andare: “Da uomo di partito credo sia giusto votare sempre per il capolista. In questo caso voterò per Lucia Annunziata, poi, cogliendo l’opportunità di poter esprimere altre due preferenze, trovo giusto votare per due dei campani in corsa, Lello Topo e Pina Picierno, che conosco da anni. Auguro però a ognuno dei candidati un’ottima campagna elettorale”.

Buon voto a tutti!