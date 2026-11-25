Il Comune introduce una nuova misura di welfare: 300 euro per beneficiario, erogati in tre rate tra il 2026 e il 2027. Priorità agli anziani che vivono soli, senza immobili di proprietà e privi di altre fonti di reddito.

L’Amministrazione comunale di Casalnuovo di Napoli, guidata dal sindaco Giovanni Nappi, promuove una nuova iniziativa di sostegno economico rivolta agli anziani in condizioni di maggiore fragilità.

Si chiama “Contributo di Dignità” e prevede uno stanziamento complessivo di 90.000 euro, destinato a 300 anziani residenti nel territorio comunale.

Ciascun beneficiario riceverà un contributo di 300 euro, suddiviso in tre rate da 100 euro: la prima entro il 31 dicembre 2026 e le successive due nel corso del 2027.

La misura nasce con l’obiettivo di sostenere una fascia di popolazione che non beneficia della Carta nazionale “Dedicata a te”, destinata prioritariamente ai nuclei familiari più numerosi e dalla quale restano esclusi gli anziani che vivono soli.

«Sono consapevole che 300 euro siano pochi. Sempre pochi rispetto alle difficoltà che tante persone affrontano quotidianamente», dichiara il sindaco Giovanni Nappi.

«So anche che ci sarà chi farà osservare che esistono tante altre condizioni di disagio che meriterebbero attenzione. È vero. Ma noi non siamo lo Stato e non siamo l’INPS. Siamo il Comune e, con le risorse che abbiamo a disposizione, proviamo a intervenire dove riteniamo ci siano maggiori difficoltà e dove altre misure di sostegno non arrivano».

Il contributo sarà rivolto prioritariamente agli anziani di almeno 67 anni che vivono soli, percepiscono esclusivamente la pensione minima o l’assegno sociale, non possiedono abitazioni di proprietà e non dispongono di ulteriori redditi.

In caso di disponibilità residue, la misura potrà essere estesa anche ai nuclei composti da un pensionato al minimo e dal coniuge percettore esclusivamente dell’assegno sociale.

Tra i requisiti previsti figura anche la mancata percezione dell’indennità di accompagnamento INPS. I criteri definitivi e le modalità di presentazione delle domande saranno indicati nell’apposito avviso pubblico.

«Abbiamo deciso di investire in questa iniziativa una cifra considerevole, pari almeno a quanto destinato alle luminarie natalizie dell’intera città», prosegue Nappi.

«Non pensiamo certamente di risolvere con 300 euro i problemi economici di un anziano. Ma vogliamo offrire un sostegno concreto a chi vive con una pensione minima, magari da solo, senza una casa di proprietà e senza altre entrate. È una scelta di welfare che mette al centro le persone e prova a raggiungere chi, troppo spesso, resta escluso dalle altre forme di aiuto».

L’Amministrazione comunale procederà alla definizione degli atti necessari per l’attivazione della misura e alla successiva pubblicazione dell’avviso rivolto ai cittadini.

«Il Contributo di Dignità rappresenta un intervento concreto di attenzione verso i nostri anziani. Non una soluzione a tutti i problemi, ma un aiuto che il Comune può offrire a chi ne ha maggiormente bisogno», conclude il sindaco Giovanni Nappi.

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