Casalnuovo: nuovo “Sold Out” per Giovanni Nappi e per il Parco delle Chiocciole con la terza edizione di Zuccando

Casalnuovo di Napoli, 16 ottobre – Nuova iniziativa e nuovo SOLD OUT per Giovanni Nappi al Parco delle Chiocciole con la terza edizione di Zuccando, la festa della zucca della città di Casalnuovo. Quest’anno, con una programmazione triplicata, Zuccando è ormai nei cuori di migliaia di bambini e famiglie casalnuovesi.

“Mille e duecento bambini, accompagnati dalle loro famiglie, prenotati per il tradizionale weekend di Halloween, erano già un traguardo straordinario. Ma se si aggiungono altri mille bambini, che arriveranno al Parco per i laboratori con le zucche a bordo del nostro trenino, provenienti da tutte le scuole del territorio, allora la soddisfazione è davvero indescrivibile”, afferma Giovanni Nappi.

L’iniziativa Zuccando, al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli, in via Paolo Borsellino 8, partirà il 24 ottobre alle ore 8.30 e proseguirà fino al 31 ottobre per i bambini delle scuole.

Nel pomeriggio del 31 ottobre e nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 10.00 alle 14.00, l’appuntamento sarà invece dedicato a tutti i prenotati, con la raccolta delle zucche e i laboratori creativi.

I laboratori di Zuccando rientrano tra le attività del progetto Il Parco delle Chiocciole, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, nell’ambito dei Fondi PNRR – Avviso per la Lotta alla Povertà Educativa – Annualità 2024.