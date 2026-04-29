Casalnuovo, PUC: Giovanni Nappi prende posizione

Il candidato Sindaco: “Scelta forzata e fuori tempo. Così si trasforma uno strumento strategico in propaganda elettorale”

Casalnuovo di Napoli – Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato respinto l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Pasquale Imperato, Carmine Perrella, Salvatore Sassone, Salvatore Rea e Giovanni Brandi, con il quale si chiedeva la sospensione della delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Sulla vicenda interviene Giovanni Nappi, che esprime una posizione netta:

“È evidente che l’amministrazione abbia scelto di utilizzare il PUC come strumento di propaganda elettorale. Una decisione che non condivido, soprattutto perché si tratta di uno degli atti più importanti per il futuro della città. C’era tutto il tempo per adottarlo dopo le elezioni, garantendo un percorso più sereno, partecipato e trasparente. Forzare oggi l’adozione solleva più di una perplessità: che fretta c’era, se questo PUC non sarà neanche adottato definitivamente da questa amministrazione?”

Nappi annuncia inoltre l’avvio di una fase operativa: “Da oggi lavoreremo per preparare le osservazioni. I cittadini hanno 60 giorni di tempo per presentarle ed è fondamentale che questo diritto venga esercitato pienamente.”

Infine, un invito alla cittadinanza: “I cittadini interessati a ricevere supporto tecnico per la presentazione delle osservazioni possono scrivere all’indirizzo info@nappistudio.it in tal modo saranno messi in contatto con professionisti qualificati per ricevere assistenza.”