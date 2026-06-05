Caso Casalnuovo, il dirigente comunale che avrebbe invitato a votare per la candidata sindaca. Giovanni Nappi: “Le politiche sociali sono tutela e dignità, non strumento di pressione per il consenso”

Tiene banco a Casalnuovo di Napoli, a poche ore dal ballottaggio per le elezioni comunali, il caso che riguarda il dirigente delle Politiche Sociali del Comune, Rocco Fatibene, finito al centro dell’attenzione pubblica dopo quanto riportato da un articolo firmato dal giornalista Alessio Gemma su Repubblica Napoli.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, il dirigente avrebbe convocato una riunione informale con alcuni dipendenti di una cooperativa sociale impegnata in servizi per conto del Comune, durante la quale avrebbe invitato a sostenere la candidata sindaca Nicoletta Romano.

Sempre secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, nel corso dell’incontro sarebbero stati affrontati anche temi legati alla prosecuzione o riconferma delle attività lavorative dei dipendenti e sarebbe stato fatto riferimento al voto delle famiglie degli utenti seguiti dai servizi sociali.

Una vicenda che, se confermata, solleverebbe interrogativi molto seri sul rapporto tra amministrazione pubblica, servizi sociali e campagna elettorale.

Sul caso è intervenuto Giovanni Nappi, candidato sindaco di Casalnuovo, che ha dichiarato: “Se davvero si arriva anche solo a far percepire che il lavoro, la continuità dei servizi o l’assistenza alle persone più fragili possano essere collegati all’esito del voto, siamo davanti a un fatto politicamente e moralmente gravissimo.

Le politiche sociali devono essere il luogo della tutela, della dignità e dei diritti, non quello della pressione psicologica o della ricerca del consenso.”

Alla luce della delicatezza della vicenda, Nappi ha presentato un esposto sul Coordinatore d’Ambito del Comune, alle autorità competenti, per aver avuto comportamenti incompatibili con i principi di imparzialità e neutralità dell’azione amministrativa durante la campagna elettorale per le elezioni comunali di Casalnuovo di Napoli

“Non invento nulla– ha chiarito Nappi- ho ascoltato una registrazione audio nella quale – durante una riunione con operatori presso la sede delle politiche sociali del Comune – viene chiesto esplicitamente il voto per una candidata sindaco e vengono pronunciate affermazioni che ritengo gravissime, sia in merito a rinnovi di contratti di lavoro che in merito alla possibilità di prosieguo del servizio di assistenza domiciliare.

Ho consegnato l’audio al Prefetto– sottolinea- ora basta polemiche. Ho fatto il mio dovere. Adesso- concludepoi – la parola passa alle istituzioni.”

La vicenda ha suscitato immediate reazioni anche a livello istituzionale regionale.

La consigliera regionale Bruna Fiola ha annunciato la convocazione, per lunedì 8 giugno, della VI Commissione regionale da lei presieduta, al fine di ascoltare il dirigente interessato e fare piena chiarezza sui fatti. La consigliera ha sottolineato come la Commissione abbia il dovere di verificare che l’azione amministrativa e la gestione dei servizi sociali siano sempre improntate a criteri di imparzialità, trasparenza e rispetto della dignità dei lavoratori e dei cittadini, ribadendo che la neutralità della pubblica amministrazione e la tutela della libera espressione del voto sono valori irrinunciabili per chiunque operi nelle istituzioni.

Sulla stessa linea si è espresso anche l’assessore regionale alle Politiche Sociali Andrea Morniroli, che ha dichiarato di aver appreso con grande disagio la notizia, definendo inaccettabile il comportamento contestato al coordinatore dell’Ambito sociale, qualora confermato. L’assessore ha evidenziato come si tratterebbe di un utilizzo improprio di risorse finanziarie regionali, con condotte potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, amministrativo, contabile e penale.

Morniroli ha quindi annunciato di aver richiesto urgenti chiarimenti al sindaco di Casalnuovo e allo stesso dirigente, riservandosi di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni a tutela dell’immagine della Regione Campania e dell’interesse pubblico, ribadendo che la Regione non può accettare nemmeno l’ipotesi che si faccia voto di scambio sui diritti dei lavoratori e sui servizi destinati alle persone più fragili.

Giovanni Nappi, al ballottaggio, sarà sostenuto ufficialmente anche da Katia Iorio e dalla sua coalizione, diventando di fatto il candidato ufficiale del centro-sinistra locale.

Nappi da anni rappresenta un punto di riferimento non solo per la parte progressista della città, ma per l’intera comunità locale grazie alle innumerevoli iniziative socio-culturali che con passione e competenza ha messo a disposizione dei cittadini e delle cittadine di Casalnuovo di Napoli.