Casoria, Consiglio Comunale per il riconoscimento internazionale della Palestina e una “pietra di memoria” per tutti i bambini vittime innocenti del conflitto

Carlo Verna, giornalista e avvocato, voce e volto dello sport e del calcio italiano e della Rai, è stato presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Per Radio Rai è stato una inimitabile voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" e di numerose edizioni di Olimpiadi e Mondiali. Sul piccolo schermo è familiare ai telespettatori campani per la conduzione sobria e professionale, per venti anni, del Tg Regionale....



