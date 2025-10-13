Casoria, Consiglio Comunale per il riconoscimento internazionale della Palestina e una “pietra di memoria” per tutti i bambini vittime innocenti del conflitto
Questa mattina il Consiglio Comunale di Casoria ha discusso e approvato una mozione per chiedere al Governo Italiano il riconoscimento internazionale dello Stato della Palestina. L’iniziativa politica, che fa seguito a molte altre avviate nei Comuni di tutta Italia, è stata accompagnata dalla collocazione – sul marciapiede all’entrata del Municipio – di una “pietra di memoria” dedicata “A tutti i bambini della Palestina”, posata simbolicamente dai ragazzi delle scuole cittadine, che affollavano la Sala Consiliare di Piazza Domenico Cirillo.
La seduta, animata dagli interventi dei Consiglieri comunali (in particolare Salvatore Iavarone, presentatore della mozione), del Presidente dell’assise cittadina Pasquale Tignola, del Sindaco Raffaele Bene e del Vicesindaco Gaetano Palumbo, ha visto la partecipazione dell’on. Dario Carotenuto, che ha portato una testimonianza diretta sulla situazione nei territori interessati dal conflitto. Il Deputato, infatti, in missione segreta con un piccolo gruppo di altri parlamentari ed ex-parlamentari, è riuscito a entrare con un visto turistico in Cisgiordania, attraversando lo scenario di distruzione dovuto ai bombardamenti israeliani e assistendo alla sistematica violenza che quotidianamente travolge la vita della popolazione palestinese, e i bambini in particolare.
