Casoria, Presentazione Progetto “L-Overs – Dalla parte dei bambini”
Durante l’incontro saranno illustrati gli obiettivi e le azioni finalizzate alla promozione dell’inclusione sociale e scolastica dei minori e delle famiglie della Comunità Rom, attraverso la conoscenza della loro cultura e la partecipazione attiva alla società, in linea con le priorità del Piano Nazionale di Inclusione e lotta alla povertà. L’evento sarà un’occasione per la condivisione degli obiettivi dell’iniziativa e la costruzione di sinergie operative tra istituzioni pubbliche, scuole, servizi socio-sanitari e enti del Terzo Settore, al fine di consolidare una rete territoriale stabile e partecipata.
