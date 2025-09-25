Casoria, Presentazione Progetto “L-Overs – Dalla parte dei bambini”

Istituzioni e cittadini insieme per una comunità più inclusiva

Martedì 30 settembre 2025 (ore 17:00) presso la Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo” (via Aldo Moro, 26) si svolgerà l’incontro di presentazione del Progetto “L-OVERS – Dalla parte dei bambini”, iniziativa per l’inclusione e l’integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC), promossa dal Comune di Casoria attraverso l’Ambito Territoriale Sociale n. 18 (Casoria – Arzano – Casavatore) e in partnership con l’organizzazione no-profit “Cantiere Giovani” e l’Istituto Comprensivo “Filippo Palizzi”.

Durante l’incontro saranno illustrati gli obiettivi e le azioni finalizzate alla promozione dell’inclusione sociale e scolastica dei minori e delle famiglie della Comunità Rom, attraverso la conoscenza della loro cultura e la partecipazione attiva alla società, in linea con le priorità del Piano Nazionale di Inclusione e lotta alla povertà. L’evento sarà un’occasione per la condivisione degli obiettivi dell’iniziativa e la costruzione di sinergie operative tra istituzioni pubbliche, scuole, servizi socio-sanitari e enti del Terzo Settore, al fine di consolidare una rete territoriale stabile e partecipata.