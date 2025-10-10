Casoria, Riconoscimento della Palestina e “Pietre di Memoria”

Lunedì 13 ottobre 2025 (ore 9:30) il Consiglio Comunale di Casoria, convocato per affrontare una serie di importanti punti all’ordine del giorno, discuterà una mozione per il riconoscimento internazionale dello Stato della Palestina. Proprio “A tutti i bambini della Palestina” è dedicata, inoltre, la “pietra di memoria” che sarà posata lunedì nei pressi della Sala Consiliare di Piazza Domenico Cirillo, la prima di una serie di pietre che saranno installate nel basolato dei marciapiedi di luoghi pubblici, per ricordare le vittime innocenti di violenza della città di Casoria. Al Consiglio Comunale parteciperà anche una rappresentanza delle scuole del territorio e della sezione locale dell’associazione “Libera – Contro le mafie”.

Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal Diritto Internazionale. Al di là dei recentissimi sviluppi della questione, è ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l’Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna e al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l’ingiustizia in Israele e in Palestina con l’obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell’occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei Territori Palestinesi Occupati e per il rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano.