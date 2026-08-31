Castello di Carta, il 2 settembre la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione

Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 17:00, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope 11 a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Castello di Carta – Festival del Libro e dell’Editoria”, in programma il 5 e 6 settembre 2026 al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova edizione del festival, illustrarne il programma e svelare gli ospiti e le principali novità della manifestazione, che quest’anno avrà come tema “Maschere e sfocature. Nuove identità in movimento”.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della sindaca di Somma Vesuviana, prof.ssa Silvia Svanera, del prof. Ciro Raia, vicesindaco e assessore alla Cultura, e dell’ing. Giuseppe Ciampa, assessore agli Eventi.

Porterà i propri saluti anche Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, che ospita la conferenza stampa.

Interverrà inoltre il dott. Domenico Cardamone di ARCI Somma Vesuviana.

Saranno presenti le organizzatrici Sonia Sodano, giornalista e scrittrice, direttrice di Cultura a Colori, e Imma Malva, insegnante e libraia di Cartolibromania.

Nel corso della conferenza è previsto anche un simbolico passaggio di testimone tra Gianni Conte, padrino della prima edizione, e Massimo Masiello, padrino della seconda edizione.

La conferenza stampa sarà moderata dalla giornalista Federica Flocco.

Durante l’incontro saranno inoltre presentate le iniziative dedicate ai più piccoli e l’Area Kids, che torna anche quest’anno con appuntamenti pensati per bambini e famiglie e con la nuova mascotte Cartesia, una giullarina ideata per accompagnare i più piccoli nel percorso del festival.

La seconda edizione di Castello di Carta gode del patrocinio di ACE – Associazione Campana Editori, ARCI Somma Vesuviana, Comune di Somma Vesuviana, Festa delle Lucerne, Ordine dei Giornalisti della Campania, Rai Campania e Regione Campania. Rai Radio Live Napoli sarà invece media partner dell’evento.

La conferenza stampa sarà un momento di incontro e confronto alla vigilia della seconda edizione di Castello di Carta, che il 5 e 6 settembre porterà a Somma Vesuviana scrittori, giornalisti, editori e protagonisti del panorama culturale nazionale.

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