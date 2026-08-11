CASTELLO DI CARTA: il 5 e 6 settembre torna il Festival del Libro a Somma Vesuviana

Castello di Carta, al via il conto alla rovescia: il Festival del Libro e dell’Editoria

torna il 5 e 6 settembre a Somma Vesuviana con prestigiosi patrocini

È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di Castello di Carta, il Festival del Libro e dell’Editoria, in programma il 5 e 6 settembre 2026 al Teatro Summarte di

Somma Vesuviana.

È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di Castello di Carta, il Festival del Libro e dell’Editoria, in programma il 5 e 6 settembre 2026 al Teatro Summarte di

Somma Vesuviana. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si prepara a

tornare con un programma ricco, tanti ospiti e numerose novità che saranno svelate nei

prossimi giorni.

A confermare la crescita e il valore del festival sono i prestigiosi patrocini concessi da

Regione Campania, Rai Campania, Rai Radio Live Napoli, ACE – Associazione Campana

Editori, Ordine dei Giornalisti della Campania, Comune di Somma Vesuviana, Festa delle

Lucerne e ARCI Somma Vesuviana.

Il festival è ideato e organizzato da Imma Malva, insegnante e libraia di Cartolibromania

e da Sonia Sodano, giornalista e scrittrice, direttrice del giornale Cultura a Colori, due

realtà impegnate da anni nella promozione della lettura e della cultura attraverso iniziative

che hanno saputo coinvolgere autori, editori e lettori, tra cui la rassegna Una Somma di

Libri, ormai punto di riferimento per il territorio.

Il tema scelto per questa seconda edizione è “Maschere e sfocature. Nuove identità in

movimento”, un percorso dedicato alle molteplici forme dell’identità contemporanea

attraverso libri e narrazioni. Un tema che si lega alla dimensione teatrale del Teatro

Summarte e trova in Luigi Pirandello un importante riferimento, in occasione dei 90 anni

dalla sua morte e del centenario della pubblicazione di Uno, nessuno e centomila.

Anche quest’anno Castello di Carta trasformerà Somma Vesuviana in un luogo d’incontro

dedicato al mondo del libro, ospitando scrittori, giornalisti, editori e protagonisti del

panorama culturale nazionale. Tornerà inoltre, dopo il successo della prima edizione,

anche l’Area Kids, uno spazio interamente dedicato ai più piccoli con laboratori, letture

animate, spettacoli e attività pensate per avvicinare bambini e famiglie al piacere della

lettura. Proprio per accompagnare i più piccoli in questa esperienza, è stata ideata anche

Cartesia, la mascotte dell’Area Kids: una simpatica giullarina che accompagnerà le

attività dedicate ai bambini e diventerà il volto dell’area a loro dedicata.

Ad accompagnare questa seconda edizione sarà Massimo Masiello, che ha accettato di

essere il padrino del festival. «Ho accolto con grande piacere l’invito a essere il padrino di

Castello di Carta perché credo profondamente nel valore della cultura e della lettura come

strumenti di crescita e condivisione. Eventi come questo rappresentano un’occasione

preziosa per valorizzare il territorio, creare incontri e avvicinare persone di ogni età al

mondo dei libri. Sarà un piacere condividere questa esperienza con gli organizzatori e con

il pubblico.»

Con la presenza di Massimo Masiello, il sostegno delle istituzioni e un programma ricco di

appuntamenti per lettori di ogni età, Castello di Carta 2026 si prepara a confermarsi tra gli

eventi culturali più attesi della Campania.

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