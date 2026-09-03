CASTELLO DI CARTA, PRESENTATA LA SECONDA EDIZIONE: DUE GIORNATE TRA LIBRI, CULTURA, TEATRO E NUOVE IDENTITÀ

Si è tenuta mercoledì 2 settembre, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Castello di Carta – Festival del Libro e dell’Editoria”, in programma il 5 e 6 settembre al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Federica Flocco, ha visto la partecipazione del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, prof. Ciro Raia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’incontro è stato l’occasione per presentare il programma della manifestazione e il tema scelto per questa edizione, “Maschere e sfocature. Nuove identità in movimento”, ispirato a Luigi Pirandello, protagonista di un duplice anniversario: da una parte i 90 anni dalla sua morte, avvenuta il 10 dicembre 1936; dall’altra il centenario della pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila” (1926). Il tema diventa così il filo conduttore di un percorso che attraversa letteratura, teatro, musica, attualità e attività dedicate ai più piccoli.

Nel corso dell’incontro si è svolto anche un simbolico passaggio di testimone tra Gianni Conte, padrino della prima edizione, e Massimo Masiello, padrino della seconda edizione.

A raccontare lo spirito del festival sono le organizzatrici Imma Malva e Sonia Sodano:

“La seconda edizione nasce dall’ostinazione di chi continua a credere nei libri, nelle persone e nella forza della comunità. Non promettiamo un festival perfetto, ma ci impegniamo per creare un luogo di cultura aperto, nel quale entrare e trovare storie diverse. La speranza è far scoprire a lettori e lettrici proprio quella che stavano cercando. Organizzare un festival della letteratura come Castello di Carta in un territorio come il nostro, Somma Vesuviana, significa innanzitutto scegliere di “Restare” per costruire e per generare cultura, nonostante le difficoltà.”

Il programma delle due giornate propone numerosi appuntamenti tra presentazioni di libri, incontri con gli autori, letture, momenti musicali, teatro e attività dedicate ai più piccoli.

Sabato 5 settembre, alle 9.30, sarà la compagnia Il Valigione 2.0 ad aprire ufficialmente il festival con alcuni estratti da “Uno, nessuno e centomila”. Nel corso della giornata si susseguiranno, tra i numerosi appuntamenti in programma, gli incontri con Lello Marangio, Tonino Scala, Filomena Carrella, Nino Marchesano, Caterina Battilocchio e Federica Flocco, oltre alle attività dell’Area Kids e alle letture ad alta voce realizzate da Cartolibromania in collaborazione con Nati per Leggere.

Domenica 6 settembre proseguiranno gli incontri con autori e protagonisti del panorama culturale, tra cui Ciro Castaldo, Raffaella R. Ferré, Sonia Sodano, Marco Perillo, Amedeo Colella, Enza Alfano, Ciro Raia e Luigi Di Razza, insieme alle numerose altre iniziative previste negli spazi del Teatro Summarte.

L’Area Kids accompagnerà entrambe le giornate con letture ad alta voce e laboratori creativi curati dalle realtà coinvolte nel festival. A rappresentare l’area sarà Cartesia, la mascotte del festival, una giullarina ideata per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle storie e dei libri.

Accanto agli incontri, il pubblico potrà visitare gli stand di diverse realtà editoriali e culturali: Marotta & Cafiero, Martin Eden, Agenzia Pensiero Creativo, Cartolibromania, con libri nuovi e usati, Cultura a Colori, La Valle del Tempo, InkNot e Il Papavero.

A sottolineare il valore della manifestazione per il territorio sono le parole della sindaca di Somma Vesuviana, prof.ssa Silvia Svanera:

“Il Castello di Carta è un’occasione non solo prestigiosa – per il numero e la qualità degli autori presenti – ma soprattutto consona agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale da me presieduta.

La spinta alla lettura -dal contatto fisico con la pagina scritta alle emozioni che quella pagina può procurare- rappresentano concretamente il simbolo di una Città che cresce, alimenta il pensiero, vive di suggestioni e di immagini, che estendono le possibilità della mente umana.

Per tutto ciò (ma non solo), ringrazio di cuore le organizzatrici de Il Castello di Carta.”

Il vicesindaco e assessore alla Cultura, prof. Ciro Raia, dichiara:

“Sono particolarmente grato a chi con competenza e convinta caparbietà porta avanti il progetto Castello di Carta. È un’occasione irripetibile per Somma Vesuviana, un faro che si apre non soltanto per illuminare il mondo dei libri, ma soprattutto per incentivarne la lettura. Pensare a biblioteche ovunque significa superare l’appiattimento del pensiero causato dall’uso sconsiderato di chi è abituato a consumare conoscenza in forma veloce ma sicuramente senza sforzo, sacrificio e partecipazione. E allora viva sempre Castello di Carta!”

Domenico Cardamone di ARCI Somma Vesuviana dichiara:

“L’Arci di Somma Vesuviana fin dalla prima edizione ha collaborato alla realizzazione di Castello di Carta e continuerà a farlo. Una manifestazione preziosa che porta i libri in piazza, avvicina i lettori agli editori e, soprattutto, regala ai cittadini di Somma Vesuviana un modello positivo.”

Aldo Putignano, presidente di ACE – Associazione Campana Editori:

“Iniziative come il Castello di Carta svolgono una funzione importantissima nel tener viva e diffondere la passione per la scrittura”

Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha dichiarato:

“L’Ordine dei giornalisti della Campania è onorato di ospitare la presentazione di Castello di Carta, festival del libro e dell’editoria organizzato da Sonia Sodano e Imma Malva che si svolge al teatro Summarte di Somma Vesuviana. Grazie per aver scelto la nostra sede per la conferenza di presentazione, una sede sempre aperta all’informazione e alla cultura”

Anche l’Associazione Festa delle Lucerne sottolinea il significato della manifestazione:

“È con grande orgoglio e profonda dedizione che la nostra associazione ha condiviso il progetto Castello di Carta, un appuntamento culturale che ci auguriamo possa diventare imprescindibile per la nostra comunità a Somma Vesuviana.

Crediamo fermamente che investire nella lettura, nei libri e nel confronto significhi piantare semi di futuro e di crescita per il nostro territorio. Veder prendere vita questo festival, grazie alla passione degli organizzatori e all’energia di tutti i partecipanti, dimostra quanto la nostra terra abbia sete di bellezza e di storie condivise.

Auguriamo a tutti gli ospiti che vi parteciperanno due giornate di straordinario arricchimento culturale.

Buon festival a tutti!”

La manifestazione sarà accompagnata dal lavoro dei volontari coordinati da Francesco De Sena, con Maria Felicia Gaele responsabile della Sala Foyer e Chiara Barra responsabile dell’Area Kids, a supporto dell’organizzazione e dell’accoglienza del pubblico.

“Castello di Carta – Festival del Libro e dell’Editoria” è organizzato da Cartolibromania e Cultura a Colori, con il patrocinio di ACE – Associazione Campana Editori, ARCI Somma Vesuviana, Comune di Somma Vesuviana, Festa delle Lucerne, Ordine dei Giornalisti della Campania, Rai Campania e Regione Campania. Rai Radio Live Napoli è media partner dell’evento.

Il festival si terrà il 5 e 6 settembre 2026 al Teatro Summarte di Somma Vesuviana.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO 5 SETTEMBRE

ORE 9.30 – INAUGURAZIONE

Il Valigione 2.0

Apertura ufficiale del festival con alcuni estratti da “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello.

ORE 11.00 – 12.00

GALLERIA

Letture ad alta voce per bambini a cura di Cartolibromania, in collaborazione con Nati per Leggere.

Introduce Imma Malva.

SALA

Lello Marangio presenta “Al mio segnale scatenate l’infermo. Libro disabilmente comico” (Homo Scrivens).

Con Francesca Spera e Francesco Iannelli.

Modera Tania Sabatino.

Letture di Federica Flocco.

FOYER

Paquito Catanzaro, “Campioni del mondo!”, illustrazioni di Denis Medri (EL/Einaudi Ragazzi).

Con Valeria Grasso e Giuseppe Ciampa.

Modera Sonia Sodano.

Letture di Francesco De Sena.

ORE 12.00 – 13.00

GALLERIA

Lettura ad alta voce e laboratorio per bambini a cura di InkNot.

Valeria Da Pozzo presenta “Il Paese dei gesti dimenticati”.

SALA – PALCO

Filomena Carrella, “Louis Armstrong. La leggenda. La musica oltre il razzismo” (Edizioni Iod).

Saluti di Felice Peluso e Alessandra Bosone.

Intervengono Adelina Mauro, Sabatino De Luca, Lucia Napolitano, Maria De Risi.

Modera Celeste Sirignano.

Letture di Francesco De Sena.

Musica di Carmen Navarro e Susy Tafuro, studenti di Fiorella Boccucci.

FOYER

Tonino Scala, “Gaza spiegata a mio figlio” (Utopia).

Con Loredana Mariniello, Imma Malva, Sonia Sodano.

Modera Maria Capone.

Letture di Federica Flocco.

ORE 16.30 – 17.30

GALLERIA

Lettura ad alta voce de “La Giara di Luigi Pirandello” di Fulvia Degl’Innocenti, illustrazioni di Giuseppe Ferrario (Gallucci).

Laboratorio creativo “La Giara delle parole gentili”.

Evento a cura di Sonia Sodano.

SALA

Carmela Serrone, “Diario di una sbirra. Una poliziotta a Scampia” (Marotta e Cafiero).

Dialogo con Maria Capone.

Letture di Rossana Coppola.

FOYER

Nino Marchesano, “Dario Fo a Napoli. Storia di un concerto” (Colonnese).

Dialogo con Adele Monaco.

Chitarra Danilo D’Addio.

Letture di Federica Flocco.

ORE 17.30 – 18.30

GALLERIA

Laura Follini, “Quando tutto è iniziato. La mia fantamaestra” (Fabbri).

Evento a cura di Mondadori Pomigliano.

SALA

Federica Flocco, “Mary Quant” (Marotta&Cafiero).

Dialogo con Sonia Sodano e Marco Punzo.

Letture di Raffaella Aloisi.

FOYER

Nunzia Marciano, “40 anni mamma. Guida insolita alla scoperta dell’amore” (Homo Scrivens).

Con Maria Giugliano e Antonio Stornaiuolo.

Modera Manuela Giuliano.

Letture de Il Valigione 2.0.

ORE 18.30 – 19.30

GALLERIA

“Un colore tutto mio” di Leo Lionni (Babalibri).

Laboratorio a cura di Cartolibromania.

A cura di Imma Malva.

SALA – PALCO

Camillo De Felice, “Di batteri buoni e di altre storie. Medicamenti poetici” (Spring Edizioni).

FOYER

Caterina Battilocchio, “La Guardiana” (Garzanti).

Dialogo con Sonia Sodano.

Evento Mondadori Pomigliano.

Con Avv. Rosalinda Perna e Federica Flocco.

Letture di Raffaella Aloisi e Francesco De Sena.

ORE 19.30 – 20.30

SALA

Homo Scrivens presenta “Il colore del grano. Racconti d’amore” di Ferdinando Gaeta e “Biografie” di Ferdinando Gaeta e Francesco Di Lorenzo.

Dialogo con Federica Flocco.

FOYER

Antonio Borsa, “Profumo di viole sfiorite”.

Dialogo con Maria Capone.

Letture de Il Valigione 2.0.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ORE 10.00 – 11.00

SALA

Ciro Castaldo. Dialogo con Antonio Porcelli.

Presentazione dei libri “I grandi della musica” (Melagrana).

ORE 10.30 – 11.30

GALLERIA

Francesco Russo, “Il mio nome” (Agenzia Pensiero Creativo).

FOYER

Angelo Amato de Serpis, “Ciliegie rosso sangue e il treno della morte”.

Dialogo con Titti Falco.

ORE 11.30 – 12.30

GALLERIA

Letture ad alta voce per bambini a cura di Cartolibromania, in collaborazione con Nati per Leggere.

Introduce Imma Malva.

SALA

Raffaella R. Ferré, “La meccanica delle ragazze” (Colonnese).

Dialogo con Tania Sabatino.

Intervengono Federica Flocco, Roberta Misticone, Sarah Galmuzzi.

FOYER

Sonia Sodano, “La libera informazione. Le origini, la cultura pop e la storia di Assange” (La Valle del Tempo).

Con Mario Rovinello, Daniele Naddei, Carmela D’Avino, Bruno De Stefano.

Modera Roberta D’Agostino.

Letture de Il Valigione 2.0.

ORE 16.30 – 17.30

GALLERIA

“Skip in viaggio nel tempo” di Giulia Bosio, Alberto Collareta e Carla Negrini (Agenzia Pensiero Creativo).

Laboratorio a cura di Emanuela Nicoloro.

SALA

Agorà Poetica con Rosanna Lemma, “L’eco del passato. Parole desuete.”

Con Bruno Ciniglia ed Emanuele Giuseppe Adiletta.

Modera Tania Sabatino.

Letture di Roberta D’Agostino.

FOYER

Marco Perillo, “Il pentimento del principe d’Elbeuf” (Colonnese).

Con Luisa Liguoro, Antonio Benforte, Antonio de Simone.

Modera Sonia Sodano.

Letture di Federica Flocco e Francesco De Sena.

ORE 17.30 – 18.30

GALLERIA

Lettura e laboratorio per bambini a cura de Il Papavero.

Anna Agata, “Skitch e Sketch”.

SALA – PALCO

Amedeo Colella, “Napoli due volte al dì” (Mondadori).

Dialogo con Gianni Conte.

FOYER

Agnese Palumbo, “Partenope misteriosa. Storie antiche per ragazze e ragazzi moderni” (Ibiscus).

Con Giovanni Salzano e Tania Sabatino.

Letture di Federica Flocco.

ORE 18.30 – 19.30

GALLERIA

“Il Maestro di Carta” (Terre di mezzo).

Laboratorio per bambini dai 5 anni a cura di Bibì e cocò (Nola).

SALA

Enza Alfano, “La Guerriera dei libri” (Solferino).

Dialogo con Federica Flocco.

Letture di Raffaella Aloisi.

FOYER

Presentazione del nuovo numero di Cultura a Colori, con la redazione e il padrino Massimo Masiello.

Ospiti del magazine.

Premio Poesia dedicato a Gianni Sallustro al poeta Cristoforo De Vivo.

ORE 19.30 – 20.30

SALA

Il prof. Ciro Raia, autore di “Le Quattro giornate di Napoli (quasi un diario)” (Guida).

Dialogo con Silvia Svanera, sindaca di Somma Vesuviana.

FOYER

Luigi Di Razza, “Faccio sempre tutto io” (Sperling & Kupfer).

Con Giuseppe Ciampa, Tania Sabatino, Federica Flocco.

Modera Sonia Sodano.

Letture di Roberto Menna.

Castello di Carta – Festival del Libro e dell’Editoria

5 e 6 settembre 2026 – Teatro Summarte, Somma Vesuviana

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