C’è una novità importante per la città di Casoria

Da oggi parte ufficialmente un nuovo progetto politico: un insieme di anime che si vuole rendere protagonista per costruire finalmente una credibile alternativa politica per la città di Casoria.

Le forze politiche Partito Democratico, Casa Riformista, Azione, PER, Partito Repubblicano Italiano, Sogno e Libertà e I Giovani per Casoria annunciano l’avvio di un percorso politico comune, ispirato ai valori del centrosinistra inclusivo, progressista e ambientalista che abbia come obiettivo la buona amministrazione fondata sulla competenza, sulla trasparenza, sulla partecipazione e sulla capacità di governo, nel segno di una chiara discontinuità rispetto all’attuale amministrazione comunale.

Troppo a lungo Casoria ha vissuto una stagione caratterizzata da occasioni mancate e da una gestione amministrativa che non è riuscita a dare risposte adeguate ai bisogni collettivi della comunità. Oggi si apre una fase nuova.

Questo percorso nasce dall’ascolto del territorio e dalla convinzione che Casoria meriti di più: una città capace di valorizzare le proprie energie migliori, investire sui giovani, sostenere le famiglie, rilanciare il commercio e le attività produttive, promuovere la cultura e rafforzare la sicurezza e la qualità della vita.

Sarà un percorso aperto al contributo di tutte le forze politiche, civiche e sociali che si riconoscono in questi valori e che credono nel cambiamento.

Vogliamo utilizzare questo tempo per ascoltare il territorio, coinvolgere competenze ed energie e costruire, passo dopo passo, un progetto credibile, inclusivo e condiviso.

Il tavolo sarà fin da subito uno spazio permanente aperto di confronto, elaborazione e proposta, capace di offrire idee e soluzioni concrete per il futuro della città, nell’interesse esclusivo della comunità.

L’ambizione è chiara: costruire un progetto politico serio, credibile e vincente, capace di riportare Casoria al centro delle opportunità dell’area metropolitana di Napoli e di restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni.

Casoria merita una politica che sappia unire visione, competenza e responsabilità.