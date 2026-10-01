Certoconsumo compie trenta anni: villaggio in Piazza degli Artisti fra show cooking e informazione

Dal 1 al 4 ottobre stand con prodotti tipici, degustazioni, laboratori e masterclass di olio e formaggi

Quattro giorni per celebrare un compleanno importante nel salotto buono di Napoli. L’associazione Certoconsumo compie trenta anni ed organizza in Piazza Degli Artisti al Vomero una serie di eventi che per quattro giorni trasformerà il centro vomerese in una vera e propria cittadella del gusto.

I consumatori potranno entrare a stretto contatto con i prodotti di eccellenza del territorio, ascoltare le loro caratteristiche attraverso i workshop con esperti e giornalisti, assaggiarli nelle ricette degli show cooking ed acquistarli sui banchi degli stand che fanno da corollario all’evento.

Il Presidente Nazionale di CertoConsumo l’avvocato Vincenzo Vitiello dichiara “L’evento Villaggio Certoconsumo vuole mettere in risalto la qualità e la sicurezza alimentare per la tutela della salute dei consumatori. La qualità e la sicurezza alimentare sono due pilastri fondamentali e interconnessi che garantiscono che il cibo sia sicuro per la salute e risponda a standard elevati di valore nutrizionale e sensoriale.

“Certoconsumo -prosegue- informerà i consumatori sulla sicurezza alimentare che riguarda l’assenza di rischi e contaminazioni (chimiche, fisiche o biologiche) che possono nuocere alla salute umana e sulla qualità alimentare che riguarda le caratteristiche organolettiche (sapore, odore), il valore nutrizionale, la provenienza territoriale e la sostenibilità del prodotto. La nostra missione è cibo di qualità per la salute dei consumatori”.

Sono tanti i prodotti che sarà possibile trovare sugli stand che sono il vero cuore della manifestazione. Al Villaggio Certoconsumo non mancheranno arrosticini, salumi e formaggi come il caciocavallo irpino, pane e focacce ed ancora sottoli, olive e taralli, norcini, mozzarella di bufala campana, taralli, focacce, vini selezionati e liquori tipici. Non manca un salto in Sicilia per la pasticceria siciliana e gli arancini.

Si parte giovedì 1 ottobre. Alle ore 17 inaugurazione con la Presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino e la responsabile di Certoconsumo Cittadinanza Attiva Umanitaria Silvana Cicillini che dichiara: “Abbiamo cercato di mettere insieme esperti e produttori per offrire un panorama completo e gustoso ai consumatori che vorranno passare qualche ora con noi”.

Alle 18 si fa sul serio. Masterclass con Maria Luisa Ambrosini, Capo panel della Camera di Commercio di Napoli che guida alla conoscenza di selezionatissimi oli del territorio. A seguire lo chef Antonio Sorrentino celebra la papaccella napoletana alla presenza di Franco Manna fondatore di Rossopomodoro.

Il giorno dopo (venerdì 2 ottobre) è al profumo di formaggio con la Master Class di Francesco Savoia con i prodotti caseari d’eccellenza realizzati con la Pezzata Rossa. A seguire il Pomodoro San Marzano Dop interpretato dallo chef Faniele Geraneo alla presenza di Davide Modugno.

Sabato 3 ottobre alle 18 il forum su cibo sano, sicurezza alimentare curato dalla professoressa Simona Piccolella dell’Università Vanvitelli. A seguire la cucina fra scienza, tradizione e territorio con la professoressa Severina Pacifico sempre della Vanvitelli. infine il Datterino Giallo di Battipaglia interpretato in cucina dallo chef Severino Cicatiello.

“Domenica il gran finale, chiuderemo l’evento in tarda mattinata. A mezzogiorno ospiteremo l’assessore alle attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato per tirare le somme di quanto abbiamo portato a conoscenza diretta dei cittadini nel corso di questi quattro giorni. A seguire poi il gran finale con il presidente dell’Associazione Regionale dei Cuochi Italiani Arturo Fusco che delizierà il palato dei presenti sposando la pasta di Gragnano Igp con il pomodorino Cannellino Flegreo” conclude il presidente dell’Associazione Certoconsumo l’avvocato Vincenzo Vitiello.

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