Chimney House al Maximall di Pontecagnano

Cresce la presenza di Chimney House in Campania con l’apertura di un nuovo punto vendita all’interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano.

L’inaugurazione è in programma venerdì 24, alle ore 16, e segna l’arrivo, per la prima volta in provincia di Salerno, del format dedicato alle specialità della tradizione dolciaria dell’Europa orientale e alle più amate proposte della bakery internazionale.

Dopo il successo ottenuto nel punto vendita del Centro Commerciale Campania, il brand prosegue il proprio percorso di espansione regionale portando anche nel Salernitano un’offerta che unisce qualità, artigianalità e sapori internazionali.

Per celebrare l’apertura, i primi 100 clienti riceveranno in omaggio una specialità a scelta tra un Chimney Cake e un Cinnamon Roll.

Protagonista dell’offerta è il Chimney Cake (Kürtőskalács), il tradizionale dolce dell’Europa orientale dalla caratteristica forma a camino: una specialità dalla superficie dorata e croccante e dall’interno morbido, preparata al momento e personalizzabile con diverse guarnizioni.

Il nuovo store proporrà inoltre i celebri Cinnamon Rolls, disponibili nella versione classica e in numerose varianti golose, insieme ai Crumbl Cookies di ispirazione americana, anche in formato XL e con farciture come pistacchio, Lotus e Bueno.

L’offerta sarà completata da una selezione di caffetteria e bevande pensata per accompagnare ogni momento della giornata.

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