Chiusura Capodichino, quali tutele per chi aveva prenotato il volo? Panichi: «È ragionevole chiedere alla compagnia il rimborso del bus o del taxi»

«Il Regolamento europeo 261/2004 non disciplina espressamente lo spostamento programmato di un volo su un altro aeroporto. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha però già affrontato il caso analogo del volo dirottato su uno scalo della stessa area, e ha stabilito che le spese di trasferimento verso l’aeroporto originario sono a carico della compagnia. Per analogia, chi oggi parte da Salerno anziché da Napoli può ragionevolmente chiedere almeno il rimborso del bus o del taxi». Marco Panichi, avvocato esperto di diritto del turismo di Diritto di Volo, interviene così sui disagi dei passeggeri dopo la chiusura dell’aeroporto di Capodichino.

Lo scalo partenopeo resta chiuso dal 1° al 30 novembre per i lavori di manutenzione della pista. Circa un terzo del traffico si è trasferito all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, che in 48 ore ha accolto circa 3.500 passeggeri, con qualche difficoltà legata al maltempo. Il resto si è spostato verso Roma, e ITA Airways ha sostituito con autobus i collegamenti tra Fiumicino e Capodichino. Per chi parte da Salerno restano i problemi pratici. Lo scalo dista circa 70 chilometri dal centro di Napoli, e la navetta Busitalia costa 12 euro a tratta ed è riservata a chi ha un titolo aereo valido.

«La compagnia può cambiare aeroporto se la chiusura rende impossibile operare da quello originario, ma deve comunicarlo in modo tempestivo e chiaro», precisa Panichi. «Se la variazione cambia sostanzialmente il viaggio, il passeggero può chiedere di essere trasferito su un altro volo oppure il rimborso del biglietto. La prima verifica riguarda la mail ricevuta dal vettore e il codice aeroportuale indicato: NAP corrisponde a Capodichino, QSR a Salerno».

Quanto alla compensazione pecuniaria, il legale distingue i casi. «Il regolamento prevede da 250 a 600 euro per una cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di preavviso o per un ritardo all’arrivo superiore alle tre ore. Secondo la Corte, il semplice cambio di aeroporto non dà diritto alla compensazione, salvo che il ritardo superi proprio quella soglia. La chiusura di Capodichino era annunciata da mesi, quindi chi è stato avvisato per tempo difficilmente avrà diritto a un indennizzo. Ai voli cancellati senza preavviso o con una riprotezione tardiva si applica invece la regola generale».

Per far valere un diritto negato, il primo passo è un reclamo scritto alla compagnia. «Biglietti e ricevute del trasferimento vanno conservati e allegati insieme alla prenotazione e alle comunicazioni ricevute dal vettore», conclude Panichi. «Se entro una quindicina di giorni non arriva risposta, ci si può rivolgere a un legale».

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