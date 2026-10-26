Chocoland Napoli, a Piazza Municipio ritorna la quinta edizione della fiera del cioccolato e dei dolci: aspettando Halloween

Stand, intrattenimento e show cooking dal 29 ottobre al primo novembre

Torna nel cuore di Napoli l’appuntamento più goloso e atteso dell’autunno. Chocoland – La Terra dei Golosi, Fiera del Cioccolato e dei Dolci, celebra la sua V Edizione. Si parte nel pomeriggio del 28 ottobre con l’apertura degli stand. Mentre dal giorno dopo 29 ottobre e fino al 1 novembre 2026 dalle 10 del mattino alle ore 22 Piazza Municipio sarà trasformata in un regno incantato di profumi, sapori e meraviglia.

L’evento è organizzato dalla D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa, con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive guidato dall’Assessore Teresa Armato e con la preziosa collaborazione di Casartigiani Napoli, del Segretario Fabrizio Luongo.

Un villaggio del gusto che celebra l’eccellenza artigianale. Si entra varcando la scenografica porta a forma di tavoletta di cioccolato realizzata da Navarra Porte, simbolo di Chocoland, per poi perdersi tra le strutture addobbate con il tema dedicato ai giorni di Halloween con luci calde, scenografie gotiche e l’irresistibile profumo di cioccolato fuso che avvolgerà tutta la piazza.

Un viaggio sensoriale con i migliori espositori da tutta Italia: dalle praline più raffinate ai cremini artigianali, dalle tavolette bean-to-bar all’oggettistica interamente in cioccolato, e ancora liquori al cioccolato, vini selezionati, torte monumentali, il profumo inconfondibile del kurtos ungherese, la tradizione della pasticceria siciliana, frutta essiccata ricoperta, liquirizia calabra purissima e centinaia di creazioni dei maestri cioccolatieri.

Come dichiara l’organizzatore Luigi De Simone: “Cuore pulsante della fiera sarà l’area dedicata alle eccellenze della pasticceria napoletana e campana che si alterneranno in show cooking, degustazioni guidate e creazioni live. Con il riconoscimento Le firme del dolce, vogliamo celebrare i maestri che ogni giorno rendono grande Napoli nel mondo. Questi i premiati: Ciro Scognamiglio di Poppella; Raffaele Capparelli del Capriccio, Oreste e Sergio Gallucci di Gallucci Faibano, Antonio Cafiero della pasticceria Primavera, Andrea e Nicola Pasticceria Pansa, Marco Biolzi della pasticceria Biolzi di Parma, Cake Design di Teresa Matarese”.

Ecco il programma dettagliato degli eventi per non perdersi nemmeno un momento.

SHOW COOKING E APPUNTAMENTI DEL GUSTO CONDOTTI DA LINO D’ANGIO’:

– Venerdì 30 ottobre ore 18:00 – Chef Sorrentino con creazione a sorpresa

– Sabato 31 ottobre ore 12:00 – Gelateria Gelè di Marano presenta il babà alla piastra

– Sabato 31 ottobre ore 13:00 – le tradizioni di una volta: pane con farina di grani antichi e la crema di cioccolata spalmabile a cura dello Gnocchificio e Biscottificio Pietro Baino, Panificio Russo e Federazione Italiana Panificatori

– Sabato 31 ottobre ore 18:00 – Preparazione Pumpkin Cake con il maestro Marco Napolitano – Pasticceria Napolitano

– Sabato 31 ottobre ore 19:00 – Preparazione tartufi al cioccolato con Enrico Egger – Pasticceria Tizzano, o Re d’o babà

Un programma arricchito dalle incursioni a sorpresa della tiktoker Giovanna di Fior di Frutta.

CONVEGNO – SABATO 31 OTTOBRE ORE 11:00

Passione pasticceria: tra gusto, sicurezza e benessere

A cura di CertoConsumo APS. Intervengono l’avvocato Vincenzo Vitiello, la dottoressa Silvana Cicillini e la professoressa Michela Grosso – Università Federico II

IL GRANDE PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO

Hunted House + Escape Room Itinerante – tutti i giorni a cura di Escape Room Group

Venerdì 30 ottobre ore 19:00 – Willy Wonka Show by Be Different

Sabato 31 ottobre ore 20:00 – Thriller Dance Show a cura di Be Different Dance & Body Academy

Il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo – spettacoli diversi ogni giorno

29-30 ottobre dalle 16:00 alle 21:00 / 31 ottobre e 1 novembre dalle 10:00 alle 21:00

Info su www.chocolanditalia.it e sulle piattaforme social dell’evento.

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