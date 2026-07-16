CIDEC, il presidente nazionale Pietro Storia: “Rafforziamo il sostegno alle piccole e medie imprese italiane”

La Confederazione conferma il proprio impegno nella rappresentanza di commercio, artigianato, turismo e servizi.

Da oltre cinquant’anni la CIDEC – Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti ed Artigiani e delle Attività del Terziario, del Turismo e dei Servizi rappresenta un punto di riferimento per la tutela delle piccole e medie imprese italiane, dei commercianti, degli artigiani e degli operatori del terziario.

Fondata nel febbraio del 1972, la Confederazione è nata per dare voce al commercio di vicinato e all’artigianato in un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali. Nel corso degli anni ha consolidato il proprio ruolo istituzionale, promuovendo il confronto con le istituzioni e sostenendo gli interessi delle imprese. Tra le tappe più significative della sua storia figurano il Patto d’intesa con Confesercenti del 1985 e il riconoscimento, ottenuto nel 1993 con Decreto ministeriale, quale organizzazione sindacale di rilevanza nazionale, che ha consentito alla CIDEC di partecipare stabilmente ai tavoli di concertazione con Governo, Ministeri ed enti locali.

Oggi la Confederazione è presente su tutto il territorio nazionale con circa 200 sedi e offre alle imprese associate assistenza sindacale, fiscale, legale e previdenziale, estendendo la propria attività ai comparti del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi. Con una struttura capillare e responsabili dedicati ai diversi comparti produttivi, la CIDEC continua a perseguire la missione che la contraddistingue fin dalla sua fondazione: rappresentare, tutelare e valorizzare le piccole imprese, autentica risorsa per l’economia e lo sviluppo dei territori.

“La CIDEC continua a essere un punto di riferimento per migliaia di imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Paese”, dichiara il presidente nazionale Pietro Storia. “Il nostro impegno è rafforzare la rappresentanza delle PMI, sostenere il commercio di prossimità e accompagnare le imprese nelle sfide dell’innovazione, della competitività e dello sviluppo, restando sempre vicini ai territori”, ha sottolineato il presidente nazionale CIDEC.

Il presidente uscente Paolo Esposito aggiunge: “La CIDEC ha costruito negli anni una realtà solida e credibile. Sono certo che continuerà a crescere, mantenendo sempre al centro la tutela delle piccole e medie imprese italiane”.