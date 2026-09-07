Cinema: LA CAMPANIA PROTAGONISTA ALLA 83ª MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA: da Martone a De Angelis, sei titoli d’autore al Lido

“Scherzetto” di Mario Martone,con Toni Servillo e Lorenzo Perrotta (nella foto)

La Campania si conferma ancora una volta al centro della scena cinematografica internazionale, presentando alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ben sei titoli distribuiti nelle diverse sezioni del Festival, realizzati con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

«È con profondo orgoglio – sottolinea Onofrio Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania – che accompagniamo i nostri autori, i nostri talenti, le nostre maestranze e le nostre produzioni all’83ª Mostra del Cinema di Venezia. La massiccia presenza, non solo di film girati in Campania, ma anche di professionisti campani presenti a Venezia conferma i risultati straordinari raggiunti in questi anni, solida base su cui costruire il futuro. Per questo la Regione Campania ha incrementato lo stanziamento relativo alla Legge Cinema, introducendo nuove risorse e nuove linee di finanziamento dedicate in particolare alla distribuzione e alle coproduzioni internazionali. Una strategia concreta per continuare a far crescere l’intera filiera cinematografica del nostro territorio, che troverà ulteriori sviluppi nel 2027».

«Un traguardo di altissimo profilo – aggiunge Titta Fiore, Presidente FCRC – grazie all’arte di maestri del cinema, di interpreti di assoluto valore e di una nuova generazione di autori, che conferma la validità delle strategie regionali a sostegno del settore cinematografico e il dinamismo del nostro comparto audiovisivo. È il frutto di un’azione coordinata tra l’efficace impiego delle importanti risorse pubbliche regionali — attraverso le misure del Piano Cinema — e la continua assistenza operativa e logistica a favore delle produzioni, nazionali e locali, che intendono lavorare sul nostro territorio».

I riflettori del Lido si accendono così su un panorama ricco di grandi storie, firme affermate e talenti emergenti. In concorso spicca “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, interpretato da Vanessa Scalera e Lino Musella, prodotto da Picomedia con Rai Cinema e girato per cinque settimane nel cuore del capoluogo partenopeo. Nella sezione Venezia Open – Fuori Concorso – Fiction, è presentato l’atteso “Scherzetto” di Mario Martone, con Toni Servillo, Lorenzo Perrotta e Serena Rossi, prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema in associazione con EDI Effetti Digitali Italiani e Picomedia. La pellicola, girata a Napoli, vede la propria ambientazione principale ricostruita in parte grazie all’intervento della FCRC nel teatro dell’ex Base NATO di Bagnoli, a pochi metri dal Distretto Campano dell’Audiovisivo.

La creatività campana è protagonista anche alle Giornate degli Autori, dove in concorso figura la coproduzione franco-messicana “Salón de belleza” di Nathalia Acevedo, prodotta da Kintsugi Cine e Farol. L’opera ha valorizzato suggestivi scenari del territorio tra cui il Porto di Napoli, il Parco Sommerso di Baia e il Parco Archeologico delle Terme di Baia. Nella sezione Notti Veneziane si inseriscono invece “Il mestiere” di Beppe Tufarulo con Luigi Lo Cascio, prodotto da Mad Entertainment, Dude Originals, Art of Panic con Rai Cinema, Umedia e Rosebud, e “La leggenda del deserto” di Elisabetta Giannini con Carolina De Lillo Magliulo e Bashir Fadel, una produzione Marechiarofilm. Entrambi i lavori hanno beneficiato del contributo della Regione Campania e della FCRC.

A completare la presenza campana a Venezia è il documentario “I Nisidiani” di Riccardo Brun, prodotto da Panama Film e Rai Documentari. Presentato nella sezione Confronti della Mostra del Cinema organizzata dalla Biennale di Venezia.

«Ci entusiasma constatare – conclude Maurizio Gemma, direttore della FCRC – il ritorno a Venezia di autori affermati come Martone e De Angelis, ma anche la presenza di una nuova generazione di autori e produttori. Un risultato che ci induce a insistere sulle strategie per lo sviluppo del comparto locale, per la crescita professionale e imprenditoriale di nuove realtà campane».

Tutte le opere “made in Campania” in programmazione al Lido tra il 2 e il 12 settembre saranno al centro di un incontro di approfondimento in programma mercoledì 9 settembre alle ore 11.00 presso l’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior, che vedrà gli interventi di alcuni degli autori e produttori presenti alla Mostra, dell’Assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia, della Presidente della FCRC Titta Fiore e del Direttore Maurizio Gemma, che interverranno sui principali obiettivi raggiungi, sui progetti imminenti e sulle importanti novità del sistema di incentivazioni regionale Piano Cinema Campania.

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