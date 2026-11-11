CINEMA TEATRO PIERROT |“Oltre i confini del Teatro. Un palcoscenico per Ponticelli” dal 24 novembre al 7 dicembre 2026

Il Cinema Teatro Pierrot, in Via De Meis 58, presenta la rassegna “Oltre i confini del Teatro. Un palcoscenico per Ponticelli”, iniziativa promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, che porterà in scena nella VI Municipalità dal 24 novembre al 7 dicembre 2026 laboratori teatrali, workshop e spettacoli, con ingresso libero fino esaurimento posti.

Il programma integra teatro, musica e danza in un percorso unitario, volto a migliorare l’offerta culturale del territorio e a favorire il coinvolgimento attivo del pubblico, con attenzione alle nuove generazioni.

La sezione teatrale propone spettacoli di tradizione contemporanea con artisti di grande richiamo popolare: Biagio Izzo, Francesco Procopio, Lino D’Angió, Gino Rivieccio, capaci di attrarre un pubblico trasversale e di avvicinare anche i giovani a forme di teatro identitarie, radicate nella cultura partenopea, ma rinnovate nei linguaggi.

La componente musicale prevede un concerto jazz diretto dal M°. Carlo Morelli, concepito come esperienza partecipativa e formativa: il pubblico giovanile sarà coinvolto in attività di ascolto guidato e incontri preparatori, favorendo una fruizione consapevole e attiva. Il percorso si completa con Ego, progetto di teatro‐danza.

Il progetto inoltre propone laboratori formativi di arti performative rivolti ai giovani di Ponticelli, condotti da professionisti dello spettacolo. I percorsi sviluppano competenze tecniche e creative in prosa, commedia, musica funky/jazz e musical, attraverso training fisico e vocale, dizione, improvvisazione, costruzione del personaggio e pratica scenica.

Le attività, inclusive e partecipative, prevedono esercitazioni, confronto con gli artisti e micro-performance originali, fino a una restituzione pubblica finale. L’obiettivo è valorizzare talenti locali, favorire inclusione e avvicinare i giovani ai mestieri dello spettacolo.

Programma laboratori e workshop: 24 novembre 2026 ore 10.30 – Laboratorio teatrale sulla commedia, a cura di Carlo Caracciolo. 25 novembre 2026 ore 15 – Laboratorio teatrale sulla commedia, a cura di Ciro Villano. 26 novembre 2026 ore 10.30 – Workshop con Carlo Caracciolo. 27 novembre 2026 ore 15 – Workshop con Ciro Villano. 4 dicembre 2026 ore 15 – Workshop con Lino D’Angiò. 6 dicembre 2026 ore 15 – Workshop con Carlo Morelli.

Programma spettacoli: 2 dicembre 2026, ore 21 – “Finchè giudice non ci separi”, con Biagio Izzo, Roberto Giordano, Augusto Fornari, Ciro Pauciullo, Carla Ferraro. 4 dicembre 2026, ore 21 – “DOP – Denominazione di Origine Partenopea”, di e con Lino D’Angiò. 5 dicembre 2026, ore 21 – “Solo per voi”, di e con Gino Rivieccio. 6 dicembre 2026, ore 21 – “Concerto jazz per Ponticelli”, con il coro diretto dal M°. Carlo Morelli. 7 dicembre 2026, ore 21 – “Ego”, di e con Maria Avolio, con Lorenzo Stingone e Francesco Maria Punzo, supervisione di Luciano Melchionna.

Info: 0815967802 | teatropierrotnapoli@gmail. com

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