Cinema: Vanzina, De Angelis, Saponangelo tra ‘Parole e immagini’ al Palazzo Reale di Napoli

nella foto il regista Enrico Vanzina

Si intitola “Parole & Immagini” la sezione cinematografica del Campania Libri Festival ospitata nella splendida cornice del Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli. Ideato e curato da Titta Fiore per la quinta edizione della fiera dell’editoria — promossa dalla Fondazione Campania dei Festival — il ciclo di incontri accoglierà alcuni tra i maggiori protagonisti del grande schermo.

Ad aprire la rassegna giovedì 1° ottobre alle 12:30 sarà Enrico Vanzina. Sceneggiatore, regista, produttore e scrittore, Vanzina ripercorrerà una lunga carriera segnata dalla capacità di raccontare vizi e costume dell’Italia contemporanea con un’inconfondibile vena di ironia e leggerezza. L’incontro offrirà anche l’occasione per scoprire in anteprima i suoi prossimi progetti, a partire dalla nuova regia “La sera a Roma”, attesa alla Festa del Cinema di Roma.

La programmazione proseguirà il 2 ottobre alle 12:30 con un confronto dedicato alla produzione cinematografica, a chi decide, cioè, di trasformare un libro in immagini: ne parleranno Riccardo Tozzi, Giuseppe Pedersoli e Luciano Stella. Il giorno seguente, sabato 3 ottobre alle 12:30, il palco del Teatro di Corte vedrà protagonista il regista Edoardo De Angelis, reduce dal successo ottenuto a Venezia con il film ‘Il fuoco che ti porti dentro’, per poi concludersi domenica 4 ottobre alle 17:15 con un appuntamento speciale che vedrà al centro l’attrice Teresa Saponangelo, mattatrice al cinema e in teatro.

Per consultare il programma completo e accedere a ulteriori dettagli sugli appuntamenti, è possibile visitare il sito ufficiale campanialibrifestival.it.

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