COLDIRETTI CAMPANIA: DIFENDIAMO IL NOSTRO FLOROVIVAISMO DALL’INVASIONE STRANIERA

Il Mercato Campagna Amica di Fuorigrotta ha ospitato la giornata di sensibilizzazione dedicata ai fiori e alle piante da interno

C’è anche il mercato Campagna Amica di Fuorigrotta a Napoli fra quelli che ospitano eventi legati al progetto promosso dalla Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti e da Fondazione Campagna Amica. Nella giornata organizzata per promuovere piante e fiori è stata anche presentata la ricerca condotta da Coldiretti e Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per “misurare” i benefici delle piante all’interno degli edifici.

“Un progetto che arriva nel periodo nel quale la concorrenza straniera diventa sempre più aggressiva. Negli ultimi cinque anni il valore degli arrivi di fiori e piante stranieri in Italia è più che raddoppiato (+120%), raggiungendo il record di 874 milioni di euro, mai così alto, e favorendo la concorrenza sleale ai danni dei produttori nazionali che vanno tutelati applicando il principio di reciprocità” spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

Un messaggio partito proprio dalla Consulta florovivaistica della Coldiretti, l’organismo che riunisce i produttori di tutta Italia, nel recente vertice romano. Presenti ai lavori il presidente Mario Faro, la coordinatrice Nada Forbici, il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo.

“La Consulta chiede con forza di far valere negli scambi commerciali il principio di reciprocità, assicurando il rispetto delle stesse regole produttive ma anche controlli puntuali su tutte le merci in arrivo nei porti dell’Unione Europea” conclude il direttore Loffreda.

Sull’evento al Mercato di Campagna Amica a Fuorigrotta interviene il presidente della Consulta regionale della Campania Raffaele Mignano: “Abbiamo ospitato un focus sulle piante da interno, ideali per rendere più accoglienti e salutari le nostre case. Il dottore agronomo Fabio Aprea e l’azienda De Gregorio hanno dispensato consigli su come rendere più accoglienti e salutari le nostre case”.