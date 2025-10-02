Coldiretti Salerno: domani rinnovo delle cariche i nuovi membri per “Coldiretti Giovani Impresa” e “Coldiretti Donne”
Giornata di elezioni per “Coldiretti Giovani Impresa” e “Coldiretti Donne” di Salerno. Il rinnovo delle cariche associative è in programma domani (venerdì 3 ottobre 2025) nel corso di una intensa mattinata di lavori ospitata dal Mercato Coperto Arechi di via Lanzara a Salerno. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali affidati al padrone di casa Vincenzo Tropiano direttore di Coldiretti Salerno. Il suo messaggio di benvenuto precede quello istituzionale del consigliere regionale Franco Picarone.
Tanti i temi sul tappeto negli interventi dei partecipanti moderati dalla giornalista Maria Rosaria Sica a cominciare da quello sicuramente coinvolgente trattato dal Consigliere Regionale Andrea Volpe: “Dal Social al Piatto”. Da oltre un decennio ormai, tutto ciò che si mangia viene prima fotografato e poi postato sui social, non solo dagli influencer ma da tutti quelli che hanno uno smartphone. Un argomento che tocca direttamente tutti i presenti all’evento organizzato dalla divisione salernitana della federazione dei coltivatori diretti.
Tommaso Pellegrino, nelle vesti di oncologo, tratterà un argomento familiare in casa Coldiretti ovvero i cibi ultraprocessati soffermandosi su come gli alimenti industriali minacciano sia l’organismo che l’agricoltura stessa. Sono prodotti alimentari industriali che subiscono numerose e intense lavorazioni, contengono ingredienti come zuccheri, grassi e additivi non presenti nelle cucine casalinghe. Sono progettati per essere altamente appetibili, convenienti, a lunga conservazione e ricchi di calorie. Il più delle volte sono carenti di importanti nutrienti come fibre, vitamine e minerali. Esempi includono snack, bevande zuccherate, prodotti da forno confezionati, cereali zuccherati e pasti pronti da riscaldare.
Le sfide e le opportunità dell’era digitale saranno invece affidate alla coppia di Coldiretti Servizio Innovazione Gennaro Sanzone e Lorenzo Pulerà esperti anche di accesso al credito attraverso bandi pubblici.
Dopo il momento elettivo delle cariche di Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne, coordinato dalla responsabile provinciale Chiara Marino, la mattinata si conclude con l’intervento del presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.
