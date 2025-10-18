Coltivare Legalità, le aziende agricole targate Coldiretti di Napoli Est raccontano le eccellenze del territorio

Le realtà agricole ad est di Napoli sono le protagoniste dell’incontro “Coltivare Legalità” organizzato da Coldiretti Napoli lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 15 nell’Azienda Agricola Botanic Plants in Via Masseria Totaro n.4 a Cercola.

Florovivaismo, frutta e ortaggi, basilico, uova, miele e tanto altro. Il grande impegno di imprenditori legati ad un territorio che conserva il suo lato agricolo grazie alla passione dei giovani agricoltori che portano avanti le tradizioni di famiglia. Da Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio partono quotidianamente eccellenze agroalimentari che raggiungono luoghi lontani anche attraverso i canali della grande distribuzione.

A fare gli onori di casa ci pensa Angelo Zinco presidente della sezione Coldiretti di Ponticelli. Previsti gli interventi di Raffaele Mignano presidente della Consulta Florovivaistica di Coldiretti Campania, Raffaele Vitale Presidente del Fai Antiracket Chiaiano, Gerardo Rusciano agronomo, Lorenza Liparoti Assistente Sociale, Angela Mormone Istituto Sannino – De Cillis, Armando Capasso Imprenditore Agricolo.

Conclusioni affidate alla vice presidente del Consiglio Comunale di Napoli Flavia Sorrentino e alla presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga. L’incontro sarà preceduto da una visita nell’azienda Botanic Plants Domenico e Salvatore Di Costanzo che ospitano l’evento.