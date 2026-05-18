CONCORSO ENOGASTRONOMICO “IL GUSTO DI LUCIANO” dedicato alla memoria di Luciano Corcione presso l’ISIS De Medici di Ottaviano -Na

L’ ISIS DE Medici di Ottaviano promuove cultura e formazione e commemora l’ex alunno Luciano Corcione il cui ricordo resta vivo nella sua famiglia, tra i suoi amici e compagni della scuola attraverso il Concorso Enogastronomico ‘’Il gusto di Luciano’’ che avrà luogo nei locali dell’Istituto in via Zabatta nella mattinata del 20 maggio 2026.

Il Dirigente scolastico, l’ingegnere Vincenzo Falco, è promotore di diverse iniziative infatti anche il 14 maggio 2026 si è svolta una competizione ‘’Special…mente day’’, ‘’I sapori senza barriere’’, cocktail & food pairing competition, in cui alcuni alunni con i rispettivi insegnanti di sostegno hanno sperimentato diverse bevande in modo entusiasmante, con fantasia e creatività.

L’evento in memoria di Luciano Corcione sarà condotto e moderato dalla giornalista Romilda Barbato.

Il professore Luigi Nunziata ha, invece, coordinato l’organizzazione di tale evento che prevede il coinvolgimento di molti insegnanti.

Gli alunni in gara saranno esaminati da due giurie dopo aver realizzato due piatti a base di carne.

A supporto degli alunni in gara risultano diverse classi: la IV G settore enogastronomico; la IV B del settore sala; la II C già in esercitazione per il progetto Arte Bianca IEFP.