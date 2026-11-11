Convivio Armonico- Partenope Barocco Festival: concerto “Sfessagna”, la musica per liuto arriva a Napoli// 15 novembre 2026 Museo G. Filangieri

Domenica 15 novembre alle ore 11,30, il Museo Civico Filangieri di Napoli ospita SFESSAGNA La musica per liuto a Napoli nel Rinascimento, settimo concerto della XXV edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Protagonista del concerto il liutista italiano Michele Carreca. In programma, musiche di Fabrizio Dentice, Giulio Severino, Carlo Gesualdo da Venosa, anonimo dal ms Barbarino.

Prima del concerto verrà presentato la recente pubblicazione discografica del CD “SFESSAGNA” per l’etichetta internazionale Da Vinci Classics in prima registrazione mondiale.

IL CONCERTO

SFESSAGNA La musica per liuto a Napoli nel Rinascimento

Michele CARRECA liuto a 7 ordini

musiche di Fabrizio Dentice, Giulio Severino, Carlo Gesualdo da Venosa, anonimo dal ms Barbarino

Partendo dai brani di certa attribuzione ai maestri napoletani del liuto del Cinquecento, il programma offre uno spaccato sonoro della pratica liutistica nella città di Partenope, integrando il repertorio con brani anonimi dal manoscritto Barbarino, il cui legame con Napoli, sebbene non documentato con certezza, è assai probabile.

Allo squisito contrappunto delle fantasie di Dentice e Severino, si uniscono dunque i bassi ostinati, la villanella, il madrigale a cinque voci di Gesualdo appositamente intavolato per questo progetto. Tra gli ostinati, quello che dà il titolo al programma è certamente di origine napoletana, scritto come un breve frammento di variazioni sul ms Barbarino, qui proposto con una serie di variazioni personali derivanti dall’improvvisazione.

IL PROTAGONISTA:

Michele Carreca è un liutista italiano, entusiasta interprete sia del repertorio solistico che della musica di insieme. Ha tenuto concerti, corsi e master class in Italia, Algeria, Austria, Azerbaigian, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Siria, Stati Uniti, Ucraina.

Co-fondatore dell’ensemble La Selva, ha inciso come solista per Sony-DHM, Ayros, Da Vinci Classics, Continuo Records, mentre in gruppi di musica da camera ha inciso per Deutsche Grammophon, CPO, Brilliant Classics, Classic Voice-Antiqua, Rai Trade, Urania Records.

Ha insegnato liuto nei conservatori G. Rossini di Pesaro, A. Vivaldi di Alessandria, G. Donizetti di Bergamo, A. Scarlatti di Palermo, S. Cecilia di Roma, G. Braga di Teramo, A. Scontrino di Trapani.

Area Arte Associazione nasce a Napoli all’interno dello storico Teatro Sancarluccio nel lontano 1993 con la “mission” di “incrementare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale…” con una particolare attenzione rivolta al patrimonio teatrale e musicale degli autori di scuola e d’origine partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo”, repertori proposti principalmente dall’ensemble Le Musiche Da Camera con strumenti d’epoca, fondato all’interno dell’associazione.

Numerose le manifestazioni, le collaborazioni ed i protocolli d’intesa a Napoli, in regione ed in Italia realizzate in questi lunghi anni, sostenute da enti di rilievo e molto apprezzate da pubblico e critica per l’originalità delle proposte musicali e per la qualità degli artisti invitati. Attività queste che hanno reso da tempo Area Arte e Le Musiche da Camera Ensemble una delle realtà più vive ed interessanti operanti a Napoli in questo settore. Dal novembre 2013 Area Arte rappresenta e cura le attività legate al repertorio ed alle produzioni discografiche di FRANCO NICO, PINA CIPRIANI, ed alla memoria storica del Teatro Sancarluccio Storico e della CPS.

Il progetto 2026

Le proposte dell’associazione per il 2026, sempre con la direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, si realizzano nel dispositivo artistico “CONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL”, giunta al traguardo della venticinquesima edizione, seguendo le linee di produzione ed offerta musicale proposta da Area Arte.

Le due linee di attività sviluppano i Temi che caratterizzano le proposte musicali: su tutte “Musica nel Corpo di Napoli” con i concerti concentrati in quello che è il centro Antico e pulsante della Napoli odierna come quella settecentesca, e“Suoni in Basilica “.

Convivio in Tour invece vedrà l’Ensemble Le Musiche Da Camera realizzare concerti dedicati al Barocco Napoletano in varie Regioni Italiane.

Le attività sono promosse e sostenute dal contributo del Comune di Napoli Ufficio Cultura e dalla Regione Campania Assessorato Cultura e Spettacolo

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

INFO

Segreteria organizzativa: 081 19018227 – 347 2430342 – 350 9273606 – 345 8526889

Ufficio stampa Enrica Buongiorno: tel. 328 8598396 enricabuongiorno@gmail.com

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