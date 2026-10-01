Convivio Armonico Partenope Barocco Festival: duo Matteoli/ Pardino al Museo G. Filangieri /domenica

Domenica 4 ottobre 2026 alle ore 11,30, il Museo Civico Gaetano Filangieri ospiterà per la Sezione Sguardi Obliqui un “VIAGGIO MUSICALE A RITROSO NEL TEMPO TRA NUOVO E VECCHIO MONDO” col DUO PARDINO/MATTEOLI, terzo concerto della 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Il concerto

Un Viaggio a ritroso nel Tempo, tra Vecchio e Nuovo Mondo è un dialogo tra strumenti e repertori lontani ma sorprendentemente affini. Il programma proposto dal duo composto da Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Pietro Pardino alla fisarmonica si distingue per la sua originalità, offrendo un percorso musicale ricco di contaminazioni tra epoche e stili diversi. Gli spettatori potranno immergersi in una dimensione sonora in cui antico e moderno si intrecciano, creando nuove prospettive artistiche. Dalle musiche de primi del Novecento in Argentina, Brasile, Francia i musicisti attraverseranno l’età romantica in Spagna e Norvegia proponendo brani di Satie, Granados, Grieg, fino ad arrivare al Barocco e al Rinascimento in Germania, Inghilterra e Olanda, con brani di G.Ph. Telemann, J.S. Bach, G.Fr. Haendel, J. Van Eyck.

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