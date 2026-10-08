Convivio Armonico Partenope Barocco Festival: ensemble “Le Musiche da Camera in “In amor furie e tempeste”/domenica 11 ottobre 2026 ore 11,30 Museo G. Filangieri

Domenica 11 ottobre 2026 alle ore 11,30, il Museo Civico Gaetano Filangieri ospiterà per la sezione “Napoli Barocca – Maestri Del ‘700 Napoletano” il concerto IN AMOR FURIE E TEMPESTE con l’ Ensemble Barocco Partenopeo “Le Musiche da camera”. Si tratta del quarto concerto della 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Il concerto

Le passioni più travolgenti del melodramma napoletano del Settecento, “IN AMOR FURIE E TEMPESTE”. Il concerto, che vede in scena ”Le Musiche da Camera” Ensemble Barocco Partenopeo su strumenti d’epoca, intreccia l’agilità e il virtuosismo vocale della scuola operistica partenopea del XVIII secolo, con un focus particolare sulle arie di bravura per evirati cantori, con la freschezza delle forme strumentali coeve (sinfonie, sonate e concerti). Il nucleo vocale trae linfa dai maestri del Settecento napoletano, esplorando la tipica retorica barocca degli «affetti» (dalla tempesta drammatica alla furia amorosa, fino al patetico diventando allegoria del tormento interiore del personaggio).

Le arie di Girolamo Abos e di Egidio Romualdo Duni, Leonardo Vinci e Nicola Porpora sono opere di compositori chiave del Settecento partenopeo. Le loro arie mettono in luce un canto espressivo, ricco di melodia, di colorature a volte drammatiche assieme ad una energia virtuosistica che mette alla prova l’estensione e il controllo del fiato con passaggi di agilità acrobatica. I brani strumentali come la Sonata a tre di Duni, il Concerto per traversiere e archi di Papa e le Sinfonie di Da Capua Duni e Abos, sono utili a controbilanciare la drammaturgia vocale con la brillantezza della prassi esecutiva storicamente informata.Musiche di G.Abos, E.R. Duni, F.Papa, N.A.Porpora, L.Vinci, R.Da Capua, G.F.Haendel

I Protagonisti

LE MUSICHE DA CAMERA, Ensemble Barocco Partenopeo con strumenti d’epoca, è formato da: Solisti Francesco DIVITO soprano maschile, Rosa MONTANO mezzosoprano e Renata CATALDI flauto traversiere e Egidio Mastrominico violino di concerto e Giuseppe Grieco (violino barocco), Giorgio Bottiglioni (viola), Leonardo Massa (violoncello barocco), Debora Capitanio (clavicembalo).

L’ensemble, che ha festeggiato nel 2022 i 30 anni, ha indirizzato sin dall’inizio la propria attività alla riscoperta di brani inediti o poco conosciuti di compositori napoletani dei secoli XVII e XVIII, con esecuzioni basate sul recupero della prassi esecutiva d’epoca. Le fonti su cui si basa il proprio lavoro sono, nella maggior parte dei casi, manoscritti e copie a stampa originali. I componenti sono formati alla scuola di specialisti nella prassi esecutiva barocca e classica, e collaborano con importanti istituzioni ed ensemble barocchi. La formazione varia secondo le esigenze, dal duo all’orchestra da camera. Le Musiche da Camera è stato ospite presso festival e rassegne di rilevanza nazionale in più edizioni ed in sedi prestigiose (Stagione 2025 OBS Siracusa. I Concerti nel Parco, Amici della Musica di Foggia, Festival Architasto – Roma, Festival F. Cesi – Terni, 51° Ravello Festival, IX Festival Antiqua- Torino, Brianza Sacra 2020, Puglia Sounds Live 2020, Festival Apulia Antiqua-Monopoli, Festival Paisiello – Taranto, Roma Classica” – Associazione Early Music Italia Festival di Tagliacozzo, Festival Barocco Sacile, Benevento Città Spettacolo, Barocco Festival Leonardo Leo- Breindisi, Festival Organistico del Salento – Lecce, Museo Arcos – Benevento, Harmonie Palatinae Roma Palazzo Barberini, Festival Internazionale del 700 Musicale Napoletano, Festival Grande Musica in Chiesa Roma, Todi Festival, Festival di Musica Antica 600900- Pescara, Festival Sentieri Armonici, VII Festival di Musica Antica Il Montesardo – Alessano, III Festival di Musica Barocca Farinelli – Andria, Festival Musicarchitettura – Gerace, Festival dell’Opera Buffa Recitarcantando Ripatransone, Arti In Movimento 2016 – Napoli, Aperitivi alla Reggia 2006 Teatro di Corte della Reggia di Caserta, Maggio dei Monumenti Napoli), e partecipato a prestigiose manifestazioni (Manifestazioni per il 300 anniversario di Raimondo De Sangro, Cappella San Severo – 2010 Napoli, Centenario della Certosa di Padula – 2006, II Convegno Internazionale Jommelli e Cimarosa Aversa 1998, Musica al Palazzo Reale di Napoli)

Aderisce dal 2015 all’ European Day of Early Music promossa dal REMA che celebra il 21 marzo di ogni anno la Musica Antica. Dal 2001 è parte integrante dell’ associazione Area Arte.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…