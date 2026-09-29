CoRPArt Festival – A Scampia due anni di attività presentate con Istituzioni e Artisti – Venerdì 2 ottobre, ore 11 – Centro Chikù (Largo della Cittadinanza Attiva)

Venerdì 2 ottobre, alle ore 11, presso il Centro Chikù (Largo della Cittadinanza Attiva – Scampia) si terrà la presentazione di CoRPArt Festival, restituzione pubblica delle attività di CoRPArt – Connettere e Rigenerare con il Patrimonio Artistico Culturale, progetto biennale a cura di chi rom e…chi no APS, nato a Scampia all’interno del MOSS – Ecomuseo Urbano Diffuso di Scampia, sostenuto da Laboratorio di Creatività Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Saranno inaugurate le opere collettive realizzate nel corso dei laboratori e delle attività di CoRPArt, che hanno visto il coinvolgimento di studenti, abitanti giovani e anziani del territorio, oltre a ragazze e ragazzi del progetto “La mia banda è pop”, rivolto a minori sottoposti a misure penali alternative.

Alla presentazione interverranno Costantino D’Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura , Raffaella Bosso, Segreteria dell’Assessore alla Cultura della Regione Campania, la consigliera regionale Francesca Amirante,Vice presidente della Commissione Cultura, Nicola Nardella, Presidente Municipalità 8 di Napoli, Nunzia Ragosta, Direttore Municipalità 8 di Napoli, Eugenio Viola, Direttore Museo Madre, oltre agli artisti, scrittori, fotografi, ricercatori ed esperti, tra cui Cristina Bellemo, Marco Messina, Maria Teresa Annarumma, Kitti Baracsi e Francesca Marone, che hanno contribuito a costruire il percorso di CoRPArt attraverso laboratori e momenti formativi per re-immaginare il territorio.

Le installazioni resteranno visitabili fino al 30 novembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 o su prenotazione per gli altri giorni e orari.

Il programma completo dei due giorni di attività è pubblicato al link https://www.chiromechino. org/blog/corpart-festival/

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