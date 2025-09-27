Crolla il prezzo del grano duro, ‘rischio campi vuoti’ Proteste agricoltori. Lollobrigida, via a Commissione nazionale

Inaugurata la nuova sede degli Architetti in via Brin, De Luca: "Trasformazione urbana con normativa adeguata volano di sviluppo". Manfredi: "Area Est simbolo del cambiamento" "Abbiamo deciso di voltare pagina e guardare a Napoli Est, insediandoci qui a via Brin in un’area che, di certo, non ha il fascino del centro storico ma un volto molto meno pulito e rasserenante, il volto di una città difficile, deindustrializzata ed ancora solo al principio di un percorso di rigenerazione che sarà tutt’altro che semplice e immediato”....



