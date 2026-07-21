Cucinapoli Summer Dream 2026: al Caruso raccontati i progetti della Fondazione Isaia

Nella spettacolare cornice del Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast, si è rinnovata la magia di “Cucinapoli Summer Dream 2026”. L’appuntamento di quest’anno ha celebrato il connubio tra la grande tradizione enogastronomica campana e l’impegno civile, ponendo l’accento sul ruolo cruciale della “comunità educante” nei progetti promossi dalla Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo per l’inclusione sociale e il contrasto alla dispersione scolastica.

L’introduzione della giornalista Lucia Serino ha subito tracciato il perimetro valoriale della serata, focalizzandosi su concetti chiave quali stile, gusto e responsabilità sociale d’impresa per offrire un futuro a chi proviene da contesti di disagio. Un’accoglienza calorosa è stata condivisa da Iolanda Mansi, che ha porto i saluti a nome del Caruso, confermando il legame profondo della struttura con le iniziative filantropiche della regione.

“Siamo orgogliosi di accogliere per il secondo anno consecutivo Cucinapoli Summer Dream al Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast. Iniziative come questa riflettono pienamente la nostra visione di ospitalità: creare esperienze che celebrino il territorio, il talento delle persone e il valore della condivisione. È un piacere collaborare con la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo e contribuire a un progetto che unisce eccellenza gastronomica, formazione e impegno sociale, valorizzando le straordinarie professionalità e le tradizioni della Campania”, ha dichiarato Iolanda Mansi, General Manager del Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast. La serata ha radici lontane, in una storia d’eccellenza avviata nel 1930 da Enrico Isaia. Gianluca Isaia, esponente della terza generazione della famiglia e CEO dell’omonima azienda, alla guida della Fondazione dalla nascita nel 2018, ha passato ufficialmente il testimone a Massimiliano Isaia, nuovo Presidente dell’ente.

Mentre Gianluca Isaia ha ricordato ai presenti che tutti meritano una seconda chance e che la Fondazione Isaia è nata per offrire questa possibilità ai più sfortunati e anche a chi ha sbagliato, Massimiliano Isaia, forte di trent’anni nella direzione industriale del gruppo, ha condiviso la visione futura ponendo l’accento sul valore del tempo e della costanza: “Cucinapoli Summer Dream dimostra che per difendere e valorizzare i saperi del nostro territorio non basta l’entusiasmo di un momento: serve cura, un’attenzione quotidiana e costante che non lascia sole le comunità quando i riflettori si spengono. Questo impegno richiede tempo per mettere radici profonde, trasformandosi in una continuità della bellezza capace di generare riscatto sociale. Solo così, unendo le forze giorno dopo giorno, possiamo trasformare la nostra memoria artigiana in una certezza per il futuro”.

Un momento di intensa partecipazione emotiva si è vissuto con l’intervento di Donatella Rotundo, direttrice del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, che ha raccontato il percorso di rinascita avviato in carcere attraverso l’arte e il lavoro, sfociato nella collaborazione con il Gruppo Isaia per i laboratori sartoriali interni che hanno confezionato le divise degli chef della serata.

Subito dopo, il Direttore Generale della Fondazione, Tommaso D’Alterio, ha tracciato un bilancio trasparente e privo di retorica sulle misure attive (IeFP, RESTART, FOSTEM): “La Fondazione risponde ai bisogni reali del territorio. Ma questo non vuole essere un racconto autocelebrativo: portare avanti questi progetti è difficile e spesso ci scontriamo con la distanza dell’opinione pubblica, oltre che con le criticità legate al numero di iscrizioni e ai tassi di abbandono. Da soli non possiamo andare da nessuna parte perché anche i progetti più straordinari producono un impatto ridotto se manca una comunità attenta, consapevole e pronta a fare rete.”

A coronamento della riflessione istituzionale, Armida Filippelli, ex Assessora alla Formazione della Regione Campania e figura di spicco della pedagogia sociale italiana, ha dialogato con Lucia Serino. Forte della sua esperienza a Ponticelli, la Filippelli ha ricordato l’importanza delle “seconde possibilità” attraverso una formazione che sia reale “trasformazione”, chiedendo un salto di qualità dal punto di vista culturale che porti a considerare la formazione come il più importante investimento di una comunità sul proprio futuro.

La serata è stata impreziosita dal prestigioso intervento del Professor Derrick de Kerckhove, tra i massimi esperti mondiali di cultura digitale. Il sociologo ha spiegato come il cibo rappresenti la bellezza intrinseca delle cose fatte a mano, sottolineando che la maestria artigianale non va contrapposta all’Intelligenza Artificiale, ma che quest’ultima va governata e usata come alleata dello sviluppo.

La declinazione pratica di questi concetti è stata visibile nel progetto di tableware curato da Barbara Isaia e dall’Architetto Francesca Maione: una presentazione site-specific in cui i tessuti d’archivio Isaia sono rinati a tavola attraverso portatovaglioli realizzati interamente dai detenuti di Santa Maria Capua Vetere. Questo momento rappresenta solo il primo step di un progetto destinato ad avere un lungo percorso.

L’evento è poi proseguito con l’esclusivo itinerario culinario firmato da una squadra di eccellenze del gusto, grazie anche al contributo di Giovanna Virgilio: prima tappa gli aperitivi di Armando Aristarco, con Ventresca di tonno, friggitelli e guazzetto di pomodoro e Agnello dei Monti Lattari, melanzane e provola di bufala del Cilento; Salvatore Avallone, con Tonno e papaccelle; Alfonso Crescenzo, con Brioche ’Nzogna&Pepe con Caesar di crostacei; Giuseppe Stanzione, con Come una panzanella: sfera croccante ripiena di basilico, cetriolo, limone, melanzana violetta, friggitelli, pomodorini dry e spuma di acqua di pomodoro; e Alessandro Tormolino, con La spigola con pomodoro datterino, olive, capperi, anacardi e passion fruit .

A seguire la cena orchestrata dagli chef Gennaro Esposito, con la Zuppetta di olive Nocellara e mandorle, purea di finocchi e pesce bandiera stile anni ’80; Domenico Candela, con “Lunedì o ris cu a sarz” – semi di annurca di Gragnano con glassa di pomodoro San Marzano, aglio bruciato, estratto di chiodi di garofano e dragoncello; Armando Aristarco con Agnello dei Monti lattari, melanzane e provola di bufala del Cilento.

A chiudere il percorso, le creazioni dei pastry chef Andrea Pansa, con scorzette di arancia al cioccolato fondente, tegole al cioccolato fondente e altre delizie; Giuseppe Pepe, con cannoli a sfoglia con crema pasticcera e mini rocher; e Sal De Riso, con le iconiche Delizia al limone e Torta ricotta e pere.

Ad accompagnare il percorso lo Champagne Blanc de Blanc di Ruinart, le cantine Marisa Cuomo (con il Fiorduva Costa d’Amalfi Furore Bianco 2024), Luigi Maffini (con Pietra Incatenata Cilento Fiano 2024), Tenuta San Francesco (con Quattro Spine Costa d’Amalfi Tramonti Rosso Riserva 2024), e Feudi di San Gregorio (con Privilegio Irpinia Fiano Passito 2023): vere e proprie eccellenze raccontate con la consueta maestria da Tommaso Luongo, presidente AIS Campania.

Da segnalare, la presenza di Andrea Miranda, Presidente CIS, Stefano Postiglione, Presidente del Circolo Posillipo di Napoli, Sissi Avallone del Grand Hotel Parker’s e Giovanni Lombardi, rappresentante di Tecno.

Il successo della serata è stato reso possibile grazie al contributo di altre due eccellenze del territorio come Andrea Milano e Fattoria Terranova che hanno presentato anche una selezione dei loro prodotti, seguite dai partner Sorrento Luxury, Lunare Project e Radio Yacht, e dal partner tecnico Brains At Work: tutti uniti nel supportare il lavoro di squadra per la riuscita dell’evento svolto con il prezioso supporto di Food Atelier e Bottega Noce.