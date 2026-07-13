“Cucinapoli Summer Dream 2026″_19 luglio_Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast

Nel segno della continuità e del successo dello scorso anno, si rinnova l’appuntamento estivo con l’alta gastronomia e il sociale/la solidarietà della Fondazione Enrico Isaia e Maria Perillo. Domenica 19 Luglio 2026, il Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast, di Ravello ospiterà la seconda edizione di CUCINAPOLI SUMMER DREAM 2026, il format estivo dell’evento della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo.

Il legame si consolida e si rafforza: l’evento si tiene nuovamente nel prestigioso Caruso, in Piazza San Giovanni del Toro 2, confermando una partnership d’eccellenza che unisce la bellezza intramontabile della Costiera Amalfitana alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio. La serata è condotta dalla giornalista e presentatrice Lucia Serino.

“Siamo entusiasti di dare continuità a questo progetto e di tornare, per il secondo anno consecutivo, al Caruso, un luogo che incarna perfettamente lo spirito di eccellenza e bellezza della Fondazione Isaia-Pepillo. Il nostro obiettivo resta quello di prenderci sempre cura dei progetti, esaltando il territorio in cui viviamo. Ne approfitto per ringraziare di cuore Iolanda Mansi e il suo staff del Caruso, Giovanna Virgilio di Food Atelier, gli chef e i partner che continuano a sostenerci in questo viaggio.” ha dichiarato Massimiliano Isaia, Presidente della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo.

“Questa Summer Edition non è solo una celebrazione del gusto, ma un momento concreto di crescita per la nostra Fondazione: la consegna delle divise agli chef rappresenta il coronamento di un percorso di formazione e l’inizio di nuove opportunità professionali, così come il racconto dei nostri progetti” continua Tommaso D’Alterio, Direttore Generale della Fondazione Isaia-Pepillo.

“Siamo orgogliosi di accogliere per il secondo anno consecutivo Cucinapoli Summer Dream al Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast. Iniziative come questa riflettono pienamente la nostra visione di ospitalità: creare esperienze che celebrino il territorio, il talento delle persone e il valore della condivisione. È un piacere collaborare con la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo e contribuire a un progetto che unisce eccellenza gastronomica, formazione e impegno sociale, valorizzando le straordinarie professionalità e le tradizioni della Campania”, dichiara Iolanda Mansi, General Manager di Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast.

Il programma della serata coniuga momenti istituzionali, riflessioni sul sociale e un percorso enogastronomico stellato di altissimo profilo, curato da Massimiliano Isaia (Presidente Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo), a cui sono affidati i saluti insieme a Iolanda Mansi (General Manager Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast) e Gianluca Isaia (CEO Isaia & Isaia SpA).

È ricchissimo il parterre di chef che ha deciso di supportare la Fondazione: Gennaro Esposito (La Torre del Saracino), Domenico Candela (George Restaurant – Grand Hotel Parker’s), Armando Aristarco (Il Pantaleone – Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast),Salvatore Avallone (Cetaria), Alfonso Crescenzo (Il Refettorio – Monastero Santa Rosa Hotel & Spa), Giuseppe Stanzione (Ristorante Glicine – Hotel Santa Caterina Amalfi), Alessandro Tormolino (SensiRestaurant) e, come pastry chef, Andrea Pansa, Giuseppe Pepe e Sal De Riso.

L’esperienza è impreziosita da un ricercato abbinamento con vini campani a cura dalle migliori aziende vitivinicole della regione – Marisa Cuomo, Tenuta San Francesco, Luigi Maffini e Feudi di San Gregorio – e raccontata dai sommelier dell’AIS Campania.

L’evento è reso possibile grazie al prezioso contributo di una rete di eccellenze che condividono i valori della Fondazione: Andrea Milano, Fattoria Terranova, Sorrento Luxury, Lunare Project e Radio Yacht.

FONDAZIONE ENRICO ISAIA E MARIA PEPILLO ETS

La Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo ETS nasce per volere del Socio Fondatore (la Isaia & Isaia Spa) il 23 Gennaio 2018 e ha come mission la difesa e valorizzazione dei “saperi” presenti sul territorio campano, in stretta collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno a cuore i medesimi valori. Le iniziative specifiche della Fondazione si articolano lungo quattro direttrici: inclusione sociale attraverso la sartoria napoletana, ricerca storica e innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale campano, promozione del territorio. Socio di Assifero, registra tra le principali attività oltre a quelle menzionate nel presente comunicato i progetti Adotta Una Scuola, FOSTEM e Restart e le collaborazioni con realtà quali l’ITS MIA Moda Campania.

Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo Onlus: Instagram – Facebook – LinkedIn – fondazioneisaia.org

CARUSO, A BELMOND HOTEL, AMALFI COAST

Posizionato a 350 metri sul livello del mare, su una delle alture più panoramiche della Costiera Amalfitana, il Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast domina il Mar Tirreno come un antico vascello. Costruito originariamente nell’XI secolo da un’illustre famiglia romana, l’hotel custodisce al suo interno affreschi originali del XVIII secolo, soffitti a volta, giardini profumati di rose e limoni e ambienti impreziositi da autentici arredi d’epoca. Nel cuore della proprietà, La Piscina, A Caruso Pool Club accoglie gli ospiti con programmi di benessere dal mattino alla sera e cabane private, offrendo un’esperienza iconica di relax sospeso tra cielo e mare.

L’hotel dispone di 52 camere e suite, oltre alla Caruso Suite, una spettacolare suite panoramica con ampie terrazze affacciate sulla Costiera Amalfitana, e Villa Margherita, una villa privata immersa nei giardini della proprietà, che assicura la massima privacy e un servizio dedicato.

L’Executive Chef Armando Aristarco guida la rinnovata visione gastronomica del Caruso nel nuovo ristorante Il Pantaleone, ospitato nello storico Palazzo Afflitto. Qui lo Chef presenta la sua filosofia culinaria di “Antiqua Cucina Nova”, volta a preservare il patrimonio gastronomico della Campania attraverso tecniche raffinate e ingredienti stagionali di provenienza locale.

Per un’esperienza più informale, il Caruso Grill celebra la Dieta Mediterranea con insalate fresche, paste fatte a mano e pizza napoletana sfornata al momento. A completare l’offerta, il rinnovato Adagio, A Caruso Bar introduce un concept di mixology raffinata ispirata alle botaniche locali e ai profumi del Mediterraneo.

La Caruso Spa propone una selezione di trattamenti a base botanica pensati per ristabilire equilibrio e benessere, il tutto immersi in un’atmosfera di assoluta quiete e con viste mozzafiato sulla Costiera Amalfitana.

Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di esplorare il territorio grazie al servizio navetta gratuito verso la vicina Amalfi, da cui partono quotidianamente crociere in barca lungo la costa.

Follow Caruso: Instagram

BELMOND

Belmond è nata dalla passione di mettere in contatto i viaggiatori più esigenti con le proprietà, i luoghi e i viaggi più straordinari del mondo. Dagli hotel ai treni, dalle crociere fluviali ai safari, lo “Slow Luxury” di Belmond invita gli ospiti a scoprire un nuovo ritmo di viaggio, assaporando il tempo, immergendosi nella cultura locale e connettendosi con la natura e le persone che li circondano attraverso esperienze incomparabili e storie indimenticabili.

Con un’esperienza di oltre 50 anni, Belmond è cresciuta fino a diventare una collezione globale di 43 proprietà distribuite in 24 paesi. Dal 2019, Belmond fa parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

belmond.com