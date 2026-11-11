Cultura: ART DAYS – Napoli Campania 2026. presentata al museo Madre la sesta edizione

Art Days – Napoli Campania: Superfici Irregolari, Collezione Iannaccone

Da mercoledì 2 a mercoledì 9 dicembre 2026 torna, per la sesta edizione, Art Days – Napoli Campania, la manifestazione diffusa dedicata all’arte contemporanea che intreccia produzioni artistiche, luoghi, comunità e patrimonio culturale. Decine di iniziative tra incontri, mostre, proiezioni e installazioni site specific nel nuovo programma presentato in conferenza stampa al museo Madre di Napoli dagli organizzatori di ATTIVA Cultural Projects, associazione non profit che unisce un team under 35 diretto da Martina Campese, Raffaella Ferraro e Letizia Mari e un comitato scientifico composto da Teresa Carnevale, Adriana Rispoli e Fabio Agovino.

Realizzata con il sostegno della Regione Campania nell’ambito del Piano di promozione culturale 2026, con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Museo Madre e i patrocini del Comune e della Camera di Commercio di Napoli, l’iniziativa mette in rete istituzioni, gallerie, spazi indipendenti e artisti sull’intero territorio di Napoli e della Campania.

“Ombre azzurre, altissime” è il titolo scelto per la nuova edizione, espressione mediata dagli scritti di Anna Maria Ortese con cui la manifestazione continua a eleggere la letteratura a lente di lettura privilegiata “per osservare le urgenze del presente – sottolineano gli organizzatori – esplorando il ruolo imprescindibile della creatività quale fondamento necessario per la vita di un Paese e dei suoi cittadini”.

Parole che trovano immediato riscontro nell’intervento di Onofrio Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania che evidenzia quanto “la sinergia tra istituzioni, artisti e territorio possa trasformarsi in un motore straordinario di rigenerazione culturale per il territorio. Il progetto di Art Days – Napoli Campania superando i confini tradizionali dell’arte alimenta una visione in cui la cultura non è solo memoria, ma uno strumento attivo di benessere collettivo, partecipazione e innovazione”.

Strutturato attraverso una geografia diffusa che negli anni ha coinvolto oltre 170 realtà e 220 eventi, Art Days – Napoli Campania si articola in quattro aree complementari: Agenda dell’Arte, Premio Generazione, Public Program e Progetti Speciali.

Quest’ultimo segmento, votato alla riattivazione di luoghi inediti o storici, vede la collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Campania e si realizza attraverso l’intervento musicale e sonoro curato da Vittoria de Franchis per Nicoletta Fiorucci Foundation nella Chiesa di Santa Caterina da Siena. Nella stessa sezione rientra anche la partnership con la storica cioccolateria artigianale Gay-Odin che, in collaborazione con la galleria French Place, ospiterà nel negozio-laboratorio di vico Vetriera a Chiaia l’intervento site-specific dell’artista peruviana Andrea Ferrero mentre La Santissima – Community Hub (ex Ospedale Militare) farà da fulcro per rassegne di videoarte con la Collezione Fabio Frasca, installazioni della Collezione Agovino e giornate di ascolto in vinile con Selecta, format satellite del collettivo Soul Express.

Quattro talk e un incontro seminariale nella sezione Public Program, realizzata con l’Università Federico II, l’Accademia di Belle Arti e la Fondazione IDIS – Città della Scienza, che mette in relazione arte contemporanea, patrimonio e trasformazioni sociali affrontando temi come la tutela del lavoro culturale, il dialogo tra architetture storiche e contemporaneo e il welfare culturale. In programma anche la Giornata di Studi sugli Archivi presso la Fondazione Morra dedicata a Maurizio Elettrico, la presentazione del libro Pellerossa/The Sioux di Anna Maria Ortese da Dispaccio – Napoli e la realizzazione dell’Agenda dell’Arte, che raccoglie i diversi eventi organizzati sul territorio dalle istituzioni museali (come il Museo e Real Bosco di Capodimonte o le Gallerie d’Italia – Napoli), ai siti archeologici, alle gallerie e agli spazi indipendenti. Il Premio Generazione per la produzione di nuove opere dedicato a Mimmo Rossetta e giunto alla quarta edizione sarà assegnato nella giornata inaugurale di Art Days – Napoli Campania il 2 dicembre.

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