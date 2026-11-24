Dall’artigianato storico alle attività per le famiglie, dai percorsi dedicati alla legalità e alla sicurezza al benessere della persona: undici giornate per valorizzare il territorio e creare un luogo d’incontro tra istituzioni, associazioni e cittadini. Inaugurazione venerdì 4 dicembre alla Fazenda Palmieri Country Club con il taglio del nastro affidato al dott. Giovanni Galano, Garante dell’Infanzia del Consiglio regionale della Campania.

Castel Volturno si prepara ad accogliere la magia del Natale con Cultural Christmas Villages, un progetto che punta a trasformare le festività in un’esperienza di incontro, scoperta e valorizzazione territoriale. Dall’artigianato alla cultura, dalle tradizioni locali alla solidarietà, passando per il benessere, la formazione e il divertimento, il villaggio si propone come uno spazio aperto a professionisti, scuole, associazioni, famiglie e cittadini.

L’iniziativa è promossa da Wedding Destinations, con Imma Grimaldi, che presenta un format pensato per raccontare le ricchezze del territorio e offrire a visitatori di tutte le età un Natale capace di coniugare memoria, partecipazione e intrattenimento.

La cornice sarà quella della Fazenda Palmieri Country Club, in via Sorrento a Castel Volturno, che ospiterà undici giornate di attività, dal 4 al 20 dicembre, articolate in diversi appuntamenti e aree tematiche.

Il filo conduttore sarà la valorizzazione dell’identità storica e culturale del territorio. Spazio, dunque, a numerosi artigiani, alle ricostruzioni e alle rievocazioni in costume del Settecento e dell’Ottocento, ai prodotti tipici locali e alle eccellenze dell’enogastronomia, in un percorso che intende far riscoprire tradizioni, saperi e patrimoni del territorio.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla persona, alla natura e alla sensibilizzazione sociale. Il villaggio ospiterà un’area dedicata al benessere, con incontri con psicologhe, nutrizioniste e professionisti, oltre a momenti di musicoterapia. Non mancheranno percorsi educativi sulla legalità, sulla sicurezza stradale e sulle attività di salvataggio, con il coinvolgimento di realtà associative e istituzionali.

Tra le attrazioni di maggiore interesse, la possibilità di visitare il Museo delle Auto d’Epoca delle Forze dell’Ordine, insieme a esposizioni e raduni dedicati ai motori. Sono previsti appuntamenti con auto storiche, Maggiolini, Mini Cooper e la partecipazione della Lamborghini Urus della Polizia di Stato.

Grande attenzione sarà riservata anche al mondo del soccorso e della sicurezza in acqua, con la presenza di cani da salvataggio protagonisti di dimostrazioni e attività realizzate grazie alla partecipazione di associazioni e realtà operative.

Il programma sarà arricchito dalla presenza di ospiti e autorità di diversi ambiti istituzionali, militari e civili. Una partecipazione che vuole rappresentare un segnale concreto di vicinanza alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie.

Non mancheranno musica, spettacolo e cultura, grazie al coinvolgimento di artisti provenienti da tutta Italia: cantanti, ballerini, performer, scrittori e protagonisti di diverse forme espressive animeranno le giornate del villaggio con esibizioni e momenti di condivisione.

Per i più piccoli, il mondo di Elfi proporrà laboratori didattici, giochi e attività creative, tra zucchero filato, popcorn e tante sorprese. La Casa di Babbo Natale sarà interattiva, pensata per regalare ai bambini un’esperienza immersiva e coinvolgente. A completare l’offerta, un’area Luna Park dedicata sia ai bambini sia agli adulti.

Anche la proposta gastronomica avrà un ruolo centrale. L’area Street Food accompagnerà i visitatori con pizze, panini, hamburger, patatine e cotolette, mentre gli angoli dedicati a birreria, bar e vineria si affiancheranno agli spazi riservati ai dolci delle feste: torrone, caramelle, graffe, crêpes, panettoni e cioccolato.

Cultural Christmas Villages si propone così come un contenitore di esperienze differenti, capace di mettere in relazione generazioni, competenze e mondi diversi, facendo del Natale un’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme e promuovere le risorse di Castel Volturno.

Un progetto che guarda anche oltre i confini locali, grazie a un piano di comunicazione e promozione che coinvolgerà Campania, Puglia e Basilicata. Le aziende partecipanti potranno beneficiare di una vetrina digitale dedicata, con collegamenti diretti ai propri siti e canali, contenuti video virtuali per Instagram, Facebook e TikTok, comunicati stampa e attività di visibilità online attraverso Google e i circuiti di promozione dei Borghi d’Italia e Rete Italia.

L’INAUGURAZIONE

La cerimonia inaugurale di Cultural Christmas Villages si terrà venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 11.00 presso la Fazenda Palmieri Country Club, in via Sorrento a Castel Volturno (Caserta). A dare ufficialmente il via alla manifestazione sarà il dott. Giovanni Galano, Garante dell’Infanzia del Consiglio regionale della Campania, che sarà protagonista del tradizionale taglio del nastro.

CALENDARIO E ORARI

Il villaggio sarà aperto nelle seguenti giornate:

4, 5, 6, 7 e 8 dicembre;

11, 12 e 13 dicembre;

18, 19 e 20 dicembre.

Orario di apertura: dalle 9.30 alle 22.00.

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