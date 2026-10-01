“Cuore di Donna”: il 6 ottobre la campagna di prevenzione cardiovascolare al Vomero, presso il Centro Medico SYNLAB SDN di via Massimo Stanzione 

Prendersi cura del cuore significa soprattutto giocare d’anticipo. La prevenzione cardiovascolare, infatti, passa anche dal territorio e dalla possibilità di rendere controlli e diagnosi precoce sempre più accessibili. È da questo principio che nasce “Cuore di Donna”, la campagna di prevenzione nazionale promossa da SYNLAB e dedicata alla salute cardiovascolare femminile, che arriva anche al Centro Medico SYNLAB SDN di via Massimo Stanzione 9c, al Vomero, con una giornata di prevenzione offerta da SYNLAB e rivolte alle donne, in programma il 6 ottobre.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi una delle principali minacce per la salute femminile e sono responsabili del 33% di tutti i decessi. Eppure il rischio cardiovascolare femminile continua a essere sottovalutato, anche perché i sintomi possono presentarsi in maniera differente rispetto alle manifestazioni più comunemente associate all’infarto. Affanno, nausea, dolore alla mandibola, alle spalle o alla schiena, stanchezza intensa e malessere generale possono essere alcuni dei segnali da non trascurare.

Proprio per aumentare la consapevolezza e favorire una maggiore attenzione alla prevenzione, SYNLAB SDN offre alle donne un percorso di valutazione del rischio cardiovascolare, fino ad esaurimento dei posti disponibili, durante la giornata del 6 ottobre. La campagna è rivolta alle donne nella fascia d’età tra i 40 e 69 anni e prevede una prima valutazione attraverso la misurazione della pressione arteriosa, la raccolta delle informazioni anamnestiche e la valutazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare, accompagnate dagli esami previsti dal percorso. In presenza di elementi che richiedano ulteriori approfondimenti, sarà possibile accedere anche a una valutazione cardiologica con elettrocardiogramma.

L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per presentare il potenziamento dell’offerta sanitaria del Centro Medico SYNLAB SDN del Vomero, dove è stato recentemente introdotto il servizio di cardiologia. La struttura di via Massimo Stanzione 9c offre la possibilità di effettuare diverse prestazioni cardiologiche, tra cui visita specialistica, elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio ed ecocardiogramma, mettendo a disposizione dei cittadini le competenze dell’équipe medica e specialistica di SYNLAB SDN. Un ampliamento che rientra in un più ampio progetto di sviluppo del centro, già attivo con servizi di analisi di laboratorio, check-up, pacchetti di prevenzione e test per le intolleranze alimentari. L’offerta è destinata inoltre ad arricchirsi ulteriormente con l’introduzione, prevista nei prossimi mesi, di prestazioni ostetriche.

“Con ‘Cuore di Donna’ vogliamo soprattutto contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sulla salute cardiovascolare delle donne – dichiara il Dr. Carlo Tedeschi, Direttore Sanitario del Centro Medico SYNLAB SDN di via Massimo Stanzione – La prevenzione parte dalla conoscenza dei propri fattori di rischio e dalla possibilità di effettuare controlli con regolarità. Per questo riteniamo importante affiancare alle giornate di prevenzione un’offerta cardiologica sempre più strutturata. Il nuovo servizio ci permette di accompagnare le persone non soltanto nella fase della valutazione, ma anche negli eventuali successivi percorsi di approfondimento, con l’obiettivo di essere sempre più vicini alle esigenze della comunità del Vomero”.

L’iniziativa “Cuore di Donna” si inserisce nel più ampio impegno di SYNLAB nella promozione della prevenzione cardiovascolare e testimonia la volontà del gruppo di rafforzare progressivamente i servizi dei propri centri e renderli sempre più vicini alle comunità locali. La campagna rappresenta quindi non solo un’occasione per sottoporsi a una valutazione cardiovascolare, ma anche un invito a non rimandare i controlli e a trasformare la prevenzione in una pratica quotidiana.

Per informazioni sulla campagna “Cuore di Donna” e sulle modalità di prenotazione è possibile rivolgersi al Centro Medico SYNLAB SDN di via Massimo Stanzione 9c, Napoli o via Whatsapp 342 381 4892.

La campagna di prevenzione Cuore di Donna sarà attiva anche nella sede SYNLAB SDN di via Crispi nella giornata del 19 ottobre (per info e prenotazione contattare direttamente il Centro o via Whatsapp 342 381 4892).

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