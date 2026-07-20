D.OR. e Confartigianato Campania: al via la sinergia. Firmato al Tarì il protocollo d’intesa

Firmato questa mattina, al Centro orafo il Tarì, il Protocollo d’Intesa tra Distretto orafo e Confartigianato imprese Campania alla presenza del presidente del Distretto orafo campano Vincenzo Giannotti, del presidente di Confartigianato Imprese Campania Franco Risi e del segretario generale Luca Pietroluongo.

Il protocollo si inserisce nella logica di sistema che il Distretto sta costituendo sull’intero territorio campano per favorire il dialogo tra i principali attori del sistema e contribuire alla costruzione di politiche condivise per il settore.

“Mai come in questo periodo è necessario – spiega il presidente del D.OR. e del Centro orafo il Tarì Vincenzo Giannotti – creare forti sinergie e agire in una logica di sistema di cui siano partecipi tutte le principali rappresentanze del mondo delle imprese, insieme alle istituzioni, affinché i nostri imprenditori possano acquisire la forza competitiva che fa la differenza sui mercati internazionali”.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente di Confartigianato Campania Franco Risi – di questo accordo, che ci consentirà di portare anche il nostro contributo al rafforzamento della filiera e di sostenere, attraverso azioni mirate e concrete, gli interessi degli artigiani e delle piccole e medie imprese del mondo orafo sul territorio regionale”.

Tra i principali obiettivi, quello di costituire un’accurata mappatura delle imprese orafe regionali, finalizzata ad avviare attività di indagine su fabbisogni delle imprese, e di avviare una serie di azioni concrete in tema di internazionalizzazione: dal rafforzamento degli incentivi alla partecipazione alle fiere internazionali di settore, alla condivisione di progetti di sistema sui mercati esteri.

Il protocollo d’intesa tra D.OR. Confartigianato imprese Campania prosegue la costituzione della rete di interlocuzioni istituzionali del Distretto già attiva con Confindustria Federorafi, Confindustria Campania, Federpreziosi Confcommercio, CNA e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e conferma il valore e la rappresentatività di una filiera di eccellenza, capace di coniugare e di portare nel mondo tradizione manifatturiera, creatività e competitività.

Il Distretto orafo, unico formalmente costituito in Italia, rappresenta l’identità della gioielleria campana: un heritage di creatività e tradizione profondamente legato alla cultura millenaria di una regione ricca di fascino e di storia, cullata dalla bellezza della natura nel cuore del Mediterraneo.

La mission del D.OR., nato su impulso della Regione Campania nel 2024, è dare slancio internazionale a questo immenso patrimonio di esperienze, che il mondo da sempre apprezza e ama come massima espressione del Made in Italy.

Il Distretto è fondato sulla filiera produttiva e distributiva della gioielleria campana, concentrata nei poli produttivi di Marcianise, Napoli e Torre del Greco: Il Centro orafo il Tarì, Oromare, il Consorzio antico Borgo orefici e il Consorzio del corallo e cammeo di Torre del Greco.

Insieme, questi poli produttivi rappresentano oltre 650 aziende di produzione, distribuzione e servizi: realtà ricche di esperienze e unicità, ciascuna con la propria specifica identità, protagoniste dei mercati internazionali grazie a design e qualità. La filiera si completa con circa 1.300 punti vendita, pari a circa il 15% del dettaglio orafo italiano.