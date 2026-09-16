DAL 24 AL 26 SETTEMBRE TORNA AL PALASELE EXPOSELE: 90 STAND, TALK, DEGUSTAZIONI, BUYER INTERNAZIONALI E INIZIATIVE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO

Cresce ExpoSele e si amplia l’offerta della manifestazione dedicata al comparto agroalimentare. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di ExpoSele 2026, svoltasi questa mattina nella Sala Marcello Torre della Provincia di Salerno.

La manifestazione è promossa dal Comitato ExpoSele 2026 e dal Comune di Eboli, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Casa del Made in Italy, di ICE, di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, della Regione Campania, della Provincia di Salerno, di Io Amo la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità e della Camera di Commercio di Salerno.

Dal 24 al 26 settembre, dalle 10 alle 18, il PalaSele di Eboli tornerà a ospitare la fiera, a ingresso gratuito, con un’edizione che punta a consolidare i risultati del debutto e, allo stesso tempo, ad ampliare dimensioni, contenuti e opportunità per le imprese, i giovani e il territorio. Per info si può consultare il sito web www.exposele.it.

I numeri

Dopo una prima edizione che ha fatto registrare oltre 4.000 presenze, ExpoSele 2026 si presenta con un’area espositiva sold out: 90 aziende distribuite in altrettanti stand, con una crescita dell’11% rispetto allo scorso anno e tutti gli spazi disponibili, sia interni sia esterni al PalaSele, esauriti.

Il 10% degli espositori proviene da altre province della Campania e circa il 15% da fuori regione. Un risultato che conferma il crescente interesse delle imprese e la volontà degli organizzatori di rendere ExpoSele un appuntamento sempre più strutturato e riconoscibile per il sistema agroalimentare del Mezzogiorno.

La presenza espositiva abbraccia diversi comparti: ortofrutta e vivai rappresentano il 19%, sementi e concimi il 19%, alimentari vari il 12%, lattiero-caseario l’11% e tecnologie il 14%, con soluzioni dedicate a serre, irrigazione, film di copertura, trasporti, formazione ed energie rinnovabili.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Amantea, subcommissario prefettizio vicario del Comune di Eboli; Luigi Morena, presidente del Comitato ExpoSele 2026; Nicola Calzolaro, membro del Comitato ExpoSele 2026; e Rosario Rago, della Rago Group, una delle aziende che proporranno le sfide ai circa 100 studenti coinvolti nell’Hackathon.

Roberto Amantea, subcommissario prefettizio vicario del Comune di Eboli:

«ExpoSele è un evento che va oltre le persone che in questo momento amministrano il Comune: rappresenta un patrimonio per il territorio e va accompagnato in continuità.»

Luigi Morena, presidente del Comitato ExpoSele 2026:

«Il dato che più ci soddisfa è la forte fidelizzazione delle aziende: circa l’80% degli espositori dello scorso anno ha scelto di tornare, a cui si aggiunge una crescita dell’11% degli stand. È un segnale importante che ci conferma la bontà della direzione intrapresa da ExpoSele, sempre più concentrata sul comparto agroalimentare e su tutto ciò che ruota intorno all’agricoltura.»

Nicola Calzolaro, membro del Comitato ExpoSele 2026:

«La crescita di ExpoSele dimostra che intorno alla manifestazione si sta sviluppando un interesse che va oltre la Piana del Sele e la Campania. La presenza di aziende da altre regioni e i nuovi contatti avviati confermano la possibilità di costruire, anno dopo anno, una rete sempre più ampia.»

Un programma tra innovazione, filiere, qualità e sostenibilità

Il tema scelto per la seconda edizione è “Dove la qualità diventa esperienza”. Una qualità declinata nelle sue diverse dimensioni: quella del territorio, delle produzioni agricole, della trasformazione industriale, delle preparazioni finali in tavola e della nutrizione.

Accanto al consolidamento dell’area espositiva, ExpoSele 2026 propone un articolato calendario di convegni, talk, workshop, seminari tecnici e degustazioni, con approfondimenti dedicati alla qualità delle produzioni, all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità, agli strumenti finanziari, alla competitività delle imprese e all’internazionalizzazione.

Sul tema si è espresso anche Corrado Martinangelo, presidente di Agrocepi:

«La presenza di Agroeventi a ExpoSele rappresenta un’importante occasione per mettere in rete esperienze e manifestazioni che, in territori diversi, lavorano per sostenere e valorizzare il sistema agroalimentare.»

Tra i temi al centro delle tre giornate figurano le tecnologie digitali applicate all’agricoltura e alla filiera bufalina, il valore della qualità e del Made in Italy attraverso il sistema DOP e IGP, l’innovazione e la sostenibilità, le nuove tecnologie per le colture protette e il futuro delle colture in pieno campo, con il coinvolgimento di UNINA, UNISA e CREA. Spazio anche al confronto sulle filiere sostenibili della Piana del Sele, con particolare attenzione al comparto bufalino e con il coinvolgimento di Banca Campania Centro, BCC Capaccio Paestum e Serino e BCC Magna Grecia. Il programma comprende inoltre il convegno promosso dal GAL Colline Salernitane sul Manifesto di Giffoni, approfondimenti dedicati al comparto ortofrutticolo e l’incontro “Il valore della qualità. Dalla filiera alla tavola”, con la partecipazione di un nutrizionista, di un rappresentante del mondo industriale e di esponenti delle filiere DOP e IGP. Tra gli appuntamenti anche il seminario promosso dalla Rete NAI, la rete degli istituti agrari e agroalimentari, sul tema “L’Agricoltura del Futuro: coltivare in digitale e in verticale tra sostenibilità ed eccellenza”.

Internazionalizzazione e opportunità per le imprese

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’internazionalizzazione. Grazie al contributo della Camera di Commercio di Salerno, saranno presenti quattro buyer internazionali: due provenienti dalla Romania, uno dalla Tunisia e uno dalla Bosnia.

I buyer visiteranno alcune aziende del territorio e, durante la fiera, potranno incontrare le imprese espositrici che ne hanno fatto richiesta.

Sarà inoltre presente un Desk ICE, a disposizione delle imprese per fornire informazioni e supporto a chi intende avviare o rafforzare il proprio percorso di internazionalizzazione.

Hackathon ExpoSele: circa 100 studenti, sei istituti e tre sfide aziendali

La principale novità sul fronte dell’innovazione e della formazione sarà l’Hackathon ExpoSele 2026, una vera e propria maratona di innovazione tecnologica applicata all’agricoltura e alle filiere agroalimentari.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ITS NewTechSi Academy, nell’ambito del progetto IMPACT – Innovation, Management and Professional Awareness for Career Talent, (Progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU). Il progetto è promosso dalla Rete ITS Servizi alle Imprese e sviluppato in Campania con il coinvolgimento della Fondazione ITS NewTechSi Academy.

L’obiettivo è creare un collegamento concreto tra il mondo della formazione e quello produttivo, portando all’interno della fiera le competenze, la creatività e le idee delle nuove generazioni.

Tra gli istituti coinvolti figurano l’Istituto Profagri di Salerno, l’IPSEOA “R. Virtuoso” di Salerno, l’IIS “Mattei-Fortunato” di Eboli, l’I.O.C. “Epicarmo Corbino” di Contursi Terme, l’IIS “Giovanni XXIII” di Salerno e l’Istituto Tecnico “Levi Montalcini-Ferrari” di Saviano-Marigliano, insieme agli altri studenti individuati nell’ambito della collaborazione tra il Comitato ExpoSele e ITS NewTechSi Academy.

Complessivamente, la partecipazione prevista è di circa 100 studenti, chiamati a lavorare in squadra e a confrontarsi direttamente con esigenze concrete provenienti dal mondo delle imprese.

Il format prevede tre challenge, lanciate da altrettante aziende partner, con tre team impegnati su ciascuna sfida. A proporre le challenge saranno Caseificio Aziendale Altieri, Consorzio di Tutela del Cavolfiore della Piana del Sele IGP e Rago Group.

Le aziende sottoporranno agli studenti esigenze e problematiche reali, sulle quali i team saranno chiamati a sviluppare idee e soluzioni innovative, fino alla presentazione finale dei progetti attraverso un vero e proprio pitch.

L’Hackathon si svolgerà nelle giornate del 25 e 26 settembre. Al termine del percorso, i nove team presenteranno i propri progetti alle aziende e a una giuria, che individuerà un vincitore per ciascuna delle tre challenge.

Durante la conferenza stampa ha portato la propria testimonianza Roberto Sanseverino, presidente di ITS NewTechSi Academy:

«Come ITS rappresentiamo un ponte tra scuola, università e mondo delle imprese, formando i tecnici di cui le aziende hanno bisogno – ha dichiarato Roberto Sanseverino –. Attraverso l’Hackathon vogliamo sviluppare nei ragazzi capacità di problem solving e competenze professionali, offrendo loro soprattutto l’opportunità concreta di conoscere e confrontarsi con il mondo delle imprese.»

Rosario Rago, Rago Group, azienda partner dell’hackathon:

«Abbiamo aderito con convinzione alla sfida dell’Hackathon perché crediamo sia importante mettere a sistema i giovani, accompagnarli nella crescita e dare loro l’opportunità di confrontarsi con proposte concrete.» Oltre all’Hackathon, spazio anche al matching tra domanda e offerta di lavoro, con la presenza del Centro per l’Impiego di Eboli.

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