Dalla tazzina alla pelle: la caffeina entra nel protocollo cosmetico

A Napoli, dove il caffè è un rito quotidiano, la molecola più consumata della città diventa attivo professionale per la cura del corpo. La linea Slim Active di Liliana Paduano Cosmetics ne integra le proprietà lipolitiche in un percorso estetico strutturato.

NAPOLI – Il mercato globale dei prodotti per il rimodellamento corporeo e il trattamento della cellulite continua a crescere: secondo le stime di settore, vale oggi oltre 3 miliardi di dollari a livello mondiale, con tassi di espansione annui intorno al 6-8% previsti fino al 2030. Tra gli ingredienti al centro di questa crescita c’è uno che a Napoli viene consumato in media tre volte al giorno in tazzina: la caffeina. Presente nei chicchi di caffè come nelle formulazioni cosmetiche professionali, questa molecola ha guadagnato un posto stabile nell’INCI di creme, gel e sieri corporei non per un effetto moda, ma per un meccanismo d’azione fisiologico documentato.

La caffeina topica agisce come inibitore della fosfodiesterasi, l’enzima responsabile della degradazione dell’AMP ciclico nelle cellule adipose. Il risultato pratico è una stimolazione del processo lipolitico: i grassi depositati nel tessuto sottocutaneo vengono più facilmente mobilizzati, con effetti osservabili sulla texture della pelle e sul volume delle aree trattate. A questo si aggiungono proprietà vasoattive che favoriscono la microcircolazione locale e riducono il ristagno di liquidi che contribuisce all’aspetto cosiddetto “a buccia d’arancia” tipico della cellulite.

“La caffeina è uno degli attivi cosmetici meglio documentati sul piano funzionale”, osserva Teresa Guarino, direttore tecnico della linea Liliana Paduano Cosmetics. “La sua capacità di penetrare il derma e agire a livello cellulare è verificabile e misurabile. Quando viene inserita in una formulazione strutturata, in sinergia con altri attivi drenanti e rassodanti, non è un nome sul packaging: è una componente con un ruolo preciso nel protocollo di trattamento”.

È in questa logica che si colloca la linea Slim Active di Liliana Paduano Cosmetics, una proposta professionale progettata per trattamenti estetici corporei integrati. La gamma si articola su quattro referenze – gel lipolitico, crema liporiducente, siero lipolitico e bendaggio liporiducente – costruite per essere utilizzate in sequenza o in combinazione all’interno di percorsi di rimodellamento, con attivi che includono estratti botanici noti per le proprietà drenanti e lipolitiche, integrati con ingredienti ad azione specifica sul microcircolo e sul metabolismo cellulare.

“Napoli ha con il caffè un rapporto che va ben oltre il consumo”, aggiunge Guarino. “È un rito, un codice sociale, una piccola cerimonia ripetuta più volte al giorno. Dal punto di vista tecnico, tuttavia, il caffè – e quindi la caffeina – è anche un patrimonio enzimatico straordinario che la cosmetica moderna ha imparato a valorizzare in modo sempre più sofisticato. Questo non ci sembra un paradosso, ma una coerenza”.

Il segmento dei trattamenti professionali per il corpo mostra segnali di consolidamento anche in Italia. “La domanda di protocolli anti-cellulite e rimodellamento corporeo rappresenta una quota rilevante del fatturato dei centri estetici, con un crescente interesse da parte della clientela per soluzioni che integrino attivi scientificamente fondati”, conferma Guarino. “La linea Slim Active di Liliana Paduano risponde a questa domanda con una proposta formulativa tecnica, pensata per i professionisti del benessere”.