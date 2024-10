Danza in Prima nel Giardini del Molosiglio

Una giornata speciale dedicata alla danza nel mese dello sport e della prevenzione. Sabato 12 ottobre, alle 16.30, i Giardini di Molosiglio a Napoli saranno il palcoscenico di Danza in Prima, un evento pensato per celebrare l’arte della danza in un contesto unico. La manifestazione, fortemente voluta dalla presidente della Prima Municipalità Giovanna Mazzone, è organizzata dalla Municipalità 1 insieme all’assessorato al Turismo del Comune di Napoli, sarà presentata da Valeria Trezza e vedrà esibirsi più di 10 scuole.

<<Abbiamo aderito alla Settimana Europea dello Sport 2024 realizzando questo evento con l’obiettivo di dare spazio ai giovani e farli esprimere attraverso il linguaggio universale della danza – dichiara Giovanna Mazzone Presidente della Municipalità 1 – come ente di prossimità, vicino ai cittadini e alle famiglie del territorio, crediamo profondamente nell’importanza dello sport e dell’arte per il benessere dei nostri ragazzi, eventi come questo non solo offrono momenti di creatività e socialità, ma permettono anche di valorizzare i talenti – ha spiegato la presidente della Municipalità – Danza in Prima è nato per dare un’occasione preziosa ai giovani di mettersi alla prova e di rafforzare il legame con la nostra tradizione artistica>>.

<<Lo sport, in tutte le sue forme è fondamentale per il benessere dei nostri giovani e dopo aver fatto una serie di iniziative sul Calcio, il Sup e la Pallavolo abbiamo deciso di puntare sulla danza – dichiara Benedetta Sciannimanica Assessore allo Sport della Municipalità 1>>.

Valerio Campobasso, assessore ai Grandi Eventi, ha aggiunto: <<Napoli è una città che vive di cultura, e Danza in Prima è la dimostrazione di come il nostro territorio possa diventare un palcoscenico ideale per eventi che uniscono arte e comunità l’obiettivo è infatti valorizzare uno Spazio urbano attraverso la promozione dell’arte e dello Sport>>.

Infine, Marco Panìco, direttore artistico dell’evento ha commentato: <<Sono entusiasta di far parte di Danza in Prima perché con Teatro Summarte sono anni che lavoriamo per promuovere la danza come mezzo espressivo e di aggregazione, cercando sempre nuove collaborazioni sui territori. Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore opportunità per portare l’arte della danza fuori dai teatri e farla vivere in luoghi suggestivi come i Giardini di Molosiglio>>.



Ingresso gratuito fino a esaurimento posti



I protagonisti

Mart Dance

Centro coreografico Korper

Studio Danza

Saltationes

Asd dimensione danza

Obiettivo Danza di Stefano Angelini

Reve Centro Danza di Antonella e Maria Rosaria Pietropaolo

ASD Centro Danza di Martina Libro e Marco Protano

My dance di Alessandra Autuori

Harmony di Stefano Angelini

Boscoreale Danza di Marianna Sorrentino

Dansheart di Mariangela Castelluccio

Professional Ballet di Pina Testa

More Dance Studios di Rossella Rocciola