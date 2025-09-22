De Simone e Peretti: “Nuova intesa sul prezzo del latte per il Provolone del Monaco Dop”

Scatto in avanti per il prezzo del latte per gli allevamenti che insistono nell’area Dop del Provolone del Monaco. L’assemblea dei Caseifici che fanno capo al Consorzio di Tutela del formaggio simbolo della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari ha ratificato il nuovo costo della materia prima fissandola a 90 centesimi al litro alla stalla.

“Un’intesa positiva che arriva in un momento delicato per le nostre stalle e che permette di continuare a garantire la produzione di latte per le famiglie e i consumatori” spiega il direttore scientifico Vincenzo Peretti. Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop ha da sempre il vantaggio di avere prezzo e scadenza del contratto uguale per tutti, fattore che consente di gestire al meglio i rapporti fra allevatori e trasformatori a vantaggio della solidità della filiera.

“Si parla sempre di più di aiutare le aree interne e di zootecnia eroica e custode. Azioni unitarie come queste servono proprio a salvare lo spopolamento delle aree fragili e a tutelare i territori rendendoli interessanti sotto tutti i punti di vista” conclude Peretti.

La serenità della rete zootecnica è essenziale per garantire la produzione di alta qualità del Provolone del Monaco DOP ed il tutto comincia proprio dalla fase fondamentale della produzione del latte: “La chiusura di una stalla comporta la perdita di un intero sistema fatto di animali, biodiversità, presidio del territorio, tipicità e persone impegnate e noi siamo in prima linea da sempre ad impedire che ciò accada” aggiunge il presidente Giosuè De Simone.

Nei prossimi giorni per il Consorzio di Tutela è in programma la tappa di Cheese 2025 a Brà, nuovo appuntamento nell’ambito del progetto Lost. Domenica 21 e lunedì 22 settembre, in via Rambaudi 17 a Bra saranno presenti Maestri Assaggiatori Onaf per raccontare e fare assaggiare ai soci Onaf e al pubblico di passaggio le eccellenze del progetto Lost. Lo stesso progetto che grazie alla Convenzione di sovvenzione 101095047 – REG.UE 1144/2014 PROGETTO: LOST EU ha consentito di realizzare la webtv raggiungibile all’indirizzo: www.gazzettadeisapori.it