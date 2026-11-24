La prima presentazione presso la libreria Feltrinelli di via Dei Greci

Un’anteprima che segna il debutto pubblico di un’opera capace di catturare fin da subito l’attenzione dei lettori: Antonio Forni presenta per la prima volta il suo romanzo “Sembrava tutta una festa”, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai Cinque Continenti. L’autore terrà la prima presentazione venerdì 27 novembre alle ore 17.30, presso la libreria Feltrinelli di via dei Greci 70, a Napoli. Dialogheranno con l’autore: Natascia Festa giornalista, Antonello Perillo condirettore nazionale TGR Rai. Modererà l’incontro Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante, mentre le letture saranno curate dal noto attore Alessandro Incerto.

Sembrava tutta una festa è una saga familiare che attraversa il Novecento italiano, dal fascismo agli Anni di Piombo. Emiliano, figlio di contadini campani, e Ippolita, cresciuta nell’aristocrazia napoletana, si incontrano tra le macerie della guerra, costruendo insieme una nuova vita nel dopoguerra. A vegliare sul destino di Emiliano compare un misterioso asino, presenza enigmatica che lo salva durante le Quattro Giornate di Napoli.

Anni dopo, la storia passa al figlio Alessandro, cresciuto nel benessere conquistato dai genitori ma sedotto dalle tensioni ideologiche degli anni Settanta. Tra estremismo, clandestinità e scelte irreversibili, anche lui incontrerà l’asino custode, senza però comprenderne il monito.

Un romanzo intenso in cui le vicende di una famiglia si intrecciano alla Grande Storia, raccontando: sogni, conflitti e disillusioni di due generazioni.

Antonio Forni è un giornalista della Rai, per molti anni in servizio presso la redazione regionale della Campania. Ha ricoperto il ruolo di vice caporedattore della sede Rai di Napoli ed è stato autore e collaboratore di programmi di approfondimento dedicati al Mezzogiorno, tra cui Mezzogiorno Italia su Rai 3. Laureato all’Università degli Studi di Napoli Federico II con il massimo dei voti, ha affiancato alla carriera giornalistica un costante impegno nella narrativa e nella divulgazione culturale. Oltre all’attività giornalistica, è anche scrittore di romanzi gialli e noir. Tra le sue opere figurano Presagio napoletano (1999), Agharti. Un’indagine del commissario Salina

(2015) e Le tigri e l’agnello (2020).

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