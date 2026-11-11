Diabete e obesità al centro della XVIII Riunione stabiese di epatologia

Il 13 e 14 novembre 2026 due giornate di confronto scientifico sulle nuove frontiere della medicina del fegato. Focus su MASLD (malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica)

GRAGNANO- Venticinque anni di attività, diciotto edizioni e un obiettivo mettere al centro della ricerca e della pratica clinica il futuro dell’epatologia. Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 torna (hotel degli Ulivi – Gragnano) l’appuntamento con la Riunione Stabiese di Epatologia, giunta alla sua XVIII edizione. L’edizione 2026 si inserisce in una fase di profonda trasformazione della medicina del fegato.

I progressi ottenuti nel trattamento delle epatiti virali hanno cambiato radicalmente lo scenario clinico, aprendo nuove prospettive di cura. Restano tuttavia sfide importanti: individuare i pazienti ancora non diagnosticati, garantire un adeguato follow-up e affrontare le conseguenze a lungo termine delle patologie epatiche. Accanto alle epatiti virali, assumono un ruolo sempre più centrale le malattie metaboliche, in particolare quelle associate a diabete e obesità, e la MASLD (malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica). Patologie che richiedono un approccio multidisciplinare e una presa in carico integrata del paziente. È proprio su questi temi che si svilupperà il congresso, attraverso un programma articolato in sette sessioni scientifiche, letture magistrali e momenti di approfondimento affidati a esperti provenienti da diversi centri italiani e internazionali.

La prima giornata, venerdì 13 novembre, sarà dedicata alle nuove sfide dell’epatologia clinica. Si partirà dai risultati raggiunti nella lotta alle epatiti virali B, C e D, con particolare attenzione alle strategie per raggiungere i pazienti ancora sommersi. Tra gli appuntamenti in programma, la lettura magistrale del professor Alessio Fasano, in collegamento dagli Stati Uniti, dedicata al rapporto tra microbiota, alimentazione e comportamento nella complessa dinamica dell’obesità.

Il programma di sabato 14 novembre guarderà invece alle prospettive dell’innovazione e alle nuove frontiere del trattamento dei tumori del fegato. Tra i temi centrali, l’intelligenza artificiale applicata all’epatologia, con una riflessione sulle sue potenzialità, sui limiti e sulle responsabilità del medico nell’utilizzo di strumenti sempre più avanzati a supporto delle decisioni cliniche.

“La XVIII Riunione Stabiese rappresenta una tappa importante di un percorso iniziato venticinque anni fa – sottolinea Carmine Coppola –. In questo periodo l’epatologia è profondamente cambiata: malattie che sembravano destinate ad accompagnarci a lungo sono state sconfitte o radicalmente trasformate, mentre nuove sfide hanno modificato il profilo dei nostri pazienti e il nostro modo di prendercene cura. Oggi dobbiamo confrontarci con le patologie metaboliche, le nuove terapie, la complessità delle decisioni cliniche e strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale, che possono affiancare il medico senza sostituirne il giudizio e la responsabilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…