DIANA il nuovo singolo di Janara in uscita venerdì 16 ottobre 2026 prodotto da Nando Misuraca su etichetta ed edizioni Suono Libero Music

Venerdì 16 ottobre 2026 esce Diana il nuovo singolo di Janara (al secolo Ilaria Taglialatela Scafati), prodotto da Nando Misuraca su etichetta ed edizioni Suono Libero Music, con gli arrangiamenti curati da Mike Sorrentino.

La scelta del nome d’arte Janara richiama il bisogno ancestrale dell’uomo di costruire storie, riti e superstizioni per affrontare e domare ciò che spaventa: un ponte tra l’immaginario popolare e il vissuto personale, con cui la cantautrice cerca un contatto intimo e autentico con chi riconosce in sé le sue stesse fragilità.

In Diana, le radici della musica popolare napoletana incontrano una scrittura intima ed essenziale, capace di dare voce alla vulnerabilità e al timore della perdita.

«Questo brano nasce sulla spiaggia di Castel Volturno, nel momento esatto in cui ho capito che mio padre non stava più bene», spiega l’artista. «È stato un istante di profonda paura che ha trovato nella musica una possibilità di espressione e condivisione. Volevo dare forma alla solitudine, alla rabbia, al vuoto e a tutte quelle emozioni che spesso si preferisce tenere nascoste. Fin da piccola ho sempre intrecciato parole e melodie per dare senso alle cose che mi mettevano paura, ma anche alle emozioni più forti. L’ho fatto sempre un po’ nascosta, vergognandomene, proprio come una janara. Vorrei che questo brano parlasse a chi vive questi stati d’animo: tutte le mie canzoni tendono a viaggiare in modo circolare, proprio per creare uno spazio rassicurante in cui tirare fuori questo buio. Diana ne è un esempio perfetto».

Ad accompagnare il singolo è il videoclip (https://www.youtube.com/ watch?v=05V9eJ_Zb2A) diretto dal regista Claudio D’Avascio, che vede la partecipazione della ballerina padovana Michela Furin. Le riprese si snodano tra la spiaggia di Castel Volturno, luogo in cui la canzone è concepita, e il Casino Vecchio di San Leucio, antica residenza borbonica. Nello sguardo dell’artista, questi luoghi raccontano una bellezza lasciata decadere: la loro presenza visiva accompagna il racconto della perdita, accostando la dimensione personale a quella di un territorio e delle sue occasioni mancate.

Janara, nata a Napoli all’interno di una famiglia lontana dagli ambienti artistici, costruisce il proprio rapporto con la musica gradualmente, imparando a suonare per accompagnarsi. Il primo a credere nelle sue possibilità è Gianni Mobilya, con cui comincia a esibirsi nelle danze popolari e nella rivisitazione del repertorio napoletano. Insieme a lui, Sergio Caruso e Margaret Iauario diventano riferimenti fondamentali per la sua formazione. Per circa sette anni condivide con Gianni e i Tammurriata Band un percorso intenso tra canto, ballo e palchi di ogni dimensione, trovando infine il coraggio di far ascoltare le proprie composizioni.

Il successivo trasferimento in Scozia per un dottorato in psicologia apre una nuova fase internazionale: entra a far parte delle Italian Folk Connection, collettivo di ‘espatriate’ impegnato in corsi e workshop di musica popolare per mettere in relazione il Nord e il Sud Europa, e collaborando con Badwills e Amaraterra, formazioni nate per portare le sonorità del Meridione nel Regno Unito. Nel 2019 partecipa alla nascita dei NescioNomen, progetto folk/jazz formato da espatriati il cui debutto viene frenato dalla pandemia, fino al successivo ritorno in Italia. Le sue influenze attraversano a tutto tondo il patrimonio musicale napoletano, da Enzo Gragnaniello a Pietra Montecorvino, Carlo Faiello, Peppe Barra, Eugenio Bennato, i Musicanova e Teresa De Sio, Rosa Balestrieri fino alle sperimentazioni di Meg e dei 24 Grana, dando vita a una ricerca vocale e artistica personale nel segno di un’appartenenza mai interrotta.

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