Dieta dei Monti Lattari, il progetto entra nella fase attuativa. Peluso: «Applicare la legge 25 e intercettare i fondi per portarla nel mondo»

La Dieta dei Monti Lattari ha adesso una base scientifica condivisa, una mappa dei prodotti che la compongono e una prospettiva che supera i confini del territorio. Il convegno «La Dieta dei Monti Lattari. Dalla progettazione all’attuazione», ospitato questa mattina nella sede del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, ha riunito istituzioni, medici, agronomi, nutrizionisti, produttori e studenti, e ha consentito di fissare le linee guida del modello alimentare che il Parco Regionale dei Monti Lattari intende far crescere fino a renderlo uno stile di vita riconoscibile in Italia e all’estero.

Il progetto porta la firma del presidente del Parco, Enzo Peluso, che ci ha creduto fin dall’inizio e ha costruito attorno alla Dieta una rete di competenze scientifiche, istituzionali e produttive. Peluso ha indicato con nettezza le condizioni perché il lavoro avviato produca risultati, a cominciare dal quadro normativo. «Oggi abbiamo visto che la Dieta dei Monti Lattari poggia su fondamenta solide: la ricerca, la qualità dei prodotti, il sapere di chi li coltiva e li trasforma», ha dichiarato. «Perché questo patrimonio diventi un’opportunità per l’intero territorio serve un passo avanti delle istituzioni. La legge regionale 25 va attuata pienamente, affinché i parchi regionali della Campania abbiano i poteri e gli strumenti per governare le proprie aree e accompagnarne lo sviluppo. Su queste basi potremo intercettare i fondi regionali, nazionali ed europei necessari a promuovere la Dieta in Italia e nel mondo».

Per il presidente del Parco la Dieta coincide con un modo di vivere. «Vogliamo che entri nelle abitudini quotidiane delle famiglie: mangiare i prodotti di queste montagne, percorrerne i sentieri, conoscere chi le abita e le coltiva», ha aggiunto. «La salute si costruisce giorno per giorno, e con la salute si difendono i paesi dell’interno e le loro economie».

Ai saluti istituzionali, insieme a Peluso, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Mario Rosario D’Angelo, la presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno Rossella Robusto, il presidente dell’Associazione Medica Società Scientifica Anardi Vincenzo Santonicola e, in collegamento video, il deputato Benedetto Della Vedova. I lavori sono stati moderati da Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Monti Lattari e organizzatrice dell’evento per conto del Parco.

La sessione scientifica ha dato al progetto la sua ossatura. Il professor Ettore Novellino, docente di Chimica farmaceutica, ne ha illustrato l’impianto: un approccio multidisciplinare che mette in relazione nutrizione, ricerca, storia dell’agricoltura e conoscenza delle filiere, con l’obiettivo di distinguere le proprietà documentate dei singoli alimenti dai benefici dell’intero modello alimentare. L’agronomo Aldo Mauri ha ricostruito tipologie di prodotto e areali di produzione e trasformazione, mostrando come la conformazione dei Monti Lattari, il clima e la varietà dei microambienti abbiano modellato nei secoli sistemi agricoli diversificati. Il biologo nutrizionista Francesco Santonicola si è soffermato sull’impatto delle produzioni locali sulla qualità nutrizionale e sul profilo dietetico, mentre il cardiologo Luigi Nunziata ha analizzato i benefici sul sistema cardiovascolare, partendo dalle evidenze che legano il modello mediterraneo al controllo del profilo lipidico, della pressione arteriosa e dell’infiammazione sistemica.

Dal confronto sono emerse le linee guida della Dieta: un regime radicato nella tradizione mediterranea e costruito attorno ai prodotti identitari del territorio, dalla colatura di alici al pomodorino di Corbara, dal fiordilatte ai vitigni autoctoni, dalle erbe aromatiche ai grani antichi; un modello orientato alla prevenzione delle malattie croniche e alla sostenibilità delle filiere, che chiede una collaborazione stabile tra ricerca, produttori, istituzioni e comunità locali. Nel corso della mattinata è stato presentato anche il logo ufficiale che accompagnerà il progetto.

Le conclusioni sono state affidate al professor Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e alla giornalista Rai Simona Rolandi.

Anche Burioni si è soffermato sulla Dieta come stile di vita: un insieme di abitudini quotidiane che, coltivate con costanza, diventano uno strumento di prevenzione e di benessere. Rolandi ha letto la Dieta con la lente dello sport e delle nuove generazioni: il cibo come parte della preparazione di un atleta, i sentieri del Parco come palestra a cielo aperto, l’urgenza di portare il progetto nelle scuole, nelle società sportive e negli spogliatoi, dove un ragazzo ascolta il proprio allenatore più di qualsiasi campagna informativa. Ha riconosciuto a Peluso la paternità dell’intuizione: «Riunire sotto un unico nome la pasta di Gragnano, il provolone del Monaco, il fiordilatte di Agerola, i limoni, l’olio, e dare a questo patrimonio una base scientifica, è un’idea geniale. Il presidente Peluso ha fatto l’assist. Adesso tocca a tutti noi, istituzioni, produttori, scuole, mondo della ricerca, buttare la palla in rete».

Al convegno hanno partecipato alcune delle realtà produttive che danno corpo alla Dieta: i consorzi di tutela del Provolone del Monaco DOP e del Limone Costa d’Amalfi IGP, il Consorzio Produttori Penisola Sorrentina DOP, Corbarì I Sapori di Corbara, la Masseria del Grano di Gragnano, Comex Company pomodori pelati e L’Orto di Emilia con la pasta di grano Senatore Cappelli. La degustazione dei prodotti è stata curata dagli studenti dell’Istituto Superiore Domenico Rea.

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