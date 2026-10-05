“Disegno abitato”, Prezioso Gallery apre la seconda Stanza dell’Architetto

Il 9 ottobre a Piazza Vittoria il nuovo appuntamento del format ideato da Loredana De Luca e realizzato da Gaetano Ambrosca. Protagonisti l’architetto Paola Sola e l’artista Gabriele Bonomo. Nel corso della serata anche “Estro”, il progetto nato dal concorso Work@Home

Napoli, ottobre 2026 – Architettura e arte tornano a incontrarsi negli spazi di Prezioso Casa. Giovedì 9 ottobre, alle 18.30, il flagship store Prezioso Casa di Piazza Vittoria a Napoli ospita “Disegno abitato”, secondo appuntamento di “Prezioso Gallery… La Stanza dell’Architetto”, il format che trasforma periodicamente lo showroom in uno spazio di sperimentazione dedicato al design contemporaneo. Protagonisti di questa nuova tappa saranno l’architetto Paola Sola, project lead, e l’artista Gabriele Bonomo, chiamati a costruire un ambiente nel quale progetto architettonico e ricerca artistica diventano parti dello stesso racconto. “Disegno abitato” nasce dall’idea di uno spazio che non sia soltanto contenitore, ma espressione di chi lo immagina e di chi lo attraversa: un luogo nel quale materia, luce, opere e arredi concorrono alla definizione di una nuova esperienza dell’abitare.

È uno dei principi alla base de “La Stanza dell’Architetto”, progetto ideato da Loredana De Luca, direttrice di TheSignEvent, e nato dalla volontà dell’imprenditore Gaetano Ambrosca di aprire gli spazi di Prezioso Casa alla città e alla comunità dei professionisti, trasformando lo showroom di Piazza Vittoria in una galleria di arte applicata e in un luogo di confronto intorno alla cultura del progetto. Il format si fonda sul principio della “Curatela Temporanea”: più volte nel corso dell’anno Prezioso Gallery cambia pelle e consegna idealmente le chiavi di una stanza a un architetto o a un designer, lasciandogli la possibilità di reinterpretarla attraverso una propria visione. A guidare ciascun intervento sono tre elementi – materia, luce e spazio abitato – mentre materiali, arredi e finiture vengono scelti in collaborazione con il team tecnico della Gallery. Con “Disegno abitato” il confronto si allarga al rapporto tra architettura e arte. Non si tratta di inserire semplicemente un’opera in uno spazio già progettato, ma di far nascere i due linguaggi insieme. La Stanza diventa così un dialogo a due voci: l’artista non interviene come elemento decorativo e l’architetto non costruisce soltanto la cornice, ma entrambi partecipano alla creazione di un ambiente unitario, nel quale l’opera può influenzare proporzioni, superfici, texture e luce e lo spazio può, a sua volta, modificare la percezione dell’opera.

“Disegno abitato” segna il secondo capitolo del percorso inaugurato con “This is me”, firmato da Francesco Rotondale ed Emilia Abate con Federica Giulivo. Paola Sola e Gabriele Bonomo raccolgono ora il testimone con un progetto che porta avanti l’idea di una Gallery in continua trasformazione, destinata a cambiare identità a ogni nuova curatela.

Il talk e il vernissage

L’appuntamento del 9 ottobre si aprirà alle 18.30 con un talk dedicato alla genesi del progetto e ai temi che hanno guidato la realizzazione della nuova Stanza. Interverranno Gaetano Ambrosca, presidente di Prezioso Gallery; Loredana De Luca, direttrice e fondatrice di TheSignEvent; Silvia Rizzi, PR di Share Communication; l’architetto e project lead Paola Sola e l’artista Gabriele Bonomo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Stefania Cavaliere. Il momento di approfondimento è parte integrante della formula di Prezioso Gallery: ogni nuova Stanza viene accompagnata da un Architecture Talk dedicato alla nascita dell’opera e dal successivo vernissage, pensato anche come occasione di incontro tra progettisti, interior designer, partner e pubblico. L’installazione non si esaurisce nella serata inaugurale, ma resta successivamente fruibile, trasformando lo showroom in un percorso nel quale l’esperienza estetica precede quella commerciale. Al termine del talk sarà quindi ufficialmente inaugurata “Disegno abitato”, con vernissage e un percorso di degustazione dedicato ai vini di Agri Solaris, negli spazi di Prezioso Gallery.

Da Work@Home a “Estro”

La serata offrirà anche l’occasione per presentare “Estro”, lo scrittoio disegnato da Elena Sambucci, nato all’interno di Work@Home, il concorso promosso da AANT – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, in collaborazione con Hue&Eye e Prezioso Casa. Oltre quaranta studenti del terzo anno dei percorsi di Interior e Product Design sono stati chiamati a immaginare uno scrittoio capace di rispondere alle nuove esigenze dell’abitare e di coniugare funzionalità, flessibilità e qualità dello spazio domestico. Da questa esperienza nasce “Estro”, realizzato in collaborazione con Prezioso Casa e proposto con il marchio Brera Home by Prezioso Casa. Il progetto ripensa il rapporto tra casa e lavoro partendo dall’idea che concentrazione e pausa appartengano allo stesso ritmo quotidiano. Il rovere e il tessuto si incontrano in una struttura che richiama la sensibilità giapponese e la luce domestica mediterranea; le sponde laterali delimitano l’area di lavoro senza chiuderla completamente, lasciando che lo sguardo continui a entrare in relazione con l’ambiente circostante.

A raccontare questo percorso saranno Ernesto Venanzi, coordinatore e product designer di AANT, ed Elena Sambucci, designer del progetto. “Estro” sarà presente sia da EDIT sia all’interno della Stanza dell’Architetto, segnando il passaggio dalla sperimentazione accademica alla produzione attraverso il dialogo tra formazione e impresa.

Il Sannio nel calice con Agri Solaris

A completare il percorso della serata sarà anche il territorio. Al vernissage sarà infatti presente Agri Solaris con “Le Sei Anime”, la linea Sannio DOC nata per valorizzare i vitigni autoctoni e raccontare attraverso il vino differenti suggestioni della storia e dell’identità sannita. Un progetto che affida a ogni etichetta una diversa “anima” del territorio, attraversando idealmente epoche, racconti e tradizioni del Beneventano. Una presenza che si inserisce nello spirito dell’appuntamento del 9 ottobre, mettendo accanto ad architettura, arte e design un’altra materia capace di trasformarsi in racconto: quella della terra.

Con “Disegno abitato”, Prezioso Gallery prosegue così il suo percorso di curatela temporanea, facendo dello showroom non un semplice luogo espositivo, ma uno spazio destinato a trasformarsi e a produrre ogni volta nuove relazioni tra progettisti, artisti, imprese e territorio. Un luogo nel quale, come suggerisce il titolo della nuova Stanza, il disegno non si limita a definire lo spazio: comincia ad abitarlo.

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