Domenica 18 ottobre da “IoCiSto” la presentazione del libro diventa percorso sensoriale con il romanzo olfattivo “Ex Manifattura Tabacchi”

Il pubblico entrerà in libreria con una mouillette neutra in mano e scoprirà solo alla fine quale profumo ha annusato, una nota alla volta, per tutta la mattina. Domenica 18 ottobre alle 11:00 la libreria IoCiSto di via Domenico Cimarosa 20, al Vomero, ospiterà la presentazione di “Ex Manifattura Tabacchi” di Rosaria Angerosa, pubblicato da Homo Scrivens, costruita come un percorso sensoriale in cui la parola scritta, il disegno e la profumeria artistica si alternano dall’inizio alla fine dell’incontro. Il volume è infatti venduto insieme all’omonimo profumo, finalista agli Art and Olfaction Awards 2025. L’ingresso è libero.

L’EVENTO

All’ingresso ogni partecipante riceverà, oltre alla mouillette, una Carta della memoria olfattiva su cui annotare i profumi legati alla propria storia personale. Seguirà il dialogo con l’autrice, al quale prenderanno parte Maria Rosaria Lanza per la libreria IoCiSto, l’editore Aldo Putignano per Homo Scrivens e Antonio di Giulio Cesare per Floridia Parfum, accompagnato dalla lettura di brani a cura dell’attrice Marcella Vitiello che restituiscono i rumori, i gesti e gli odori del lavoro in fabbrica. Nella fase successiva i presenti annuseranno alcune materie prime della fragranza senza conoscerne il nome, guidati soltanto dalle immagini e dalle sensazioni che ciascuna evoca. Il profumo completo verrà svelato nella parte conclusiva, quando il pubblico potrà provarlo mettendolo a confronto con le pagine del libro.

IL ROMANZO

Il romanzo è ambientato nella Manifattura Tabacchi dell’area orientale di Napoli, uno degli stabilimenti che più hanno segnato l’identità industriale della città, e la racconta attraverso l’olfatto, senso che la narrativa frequenta di rado. La protagonista, Lucia, tra l’odore del tabacco Kentucky e quello del legno delle casse avverte una presenza inattesa proprio nei giorni in cui la fabbrica si prepara a chiudere, e la sua storia si interroga su ciò che sopravvive di un luogo quando chi lo ha abitato è costretto ad andarsene. Le illustrazioni del volume sono della stessa autrice. Al libro è legata l’omonima fragranza della maison napoletana Floridia Parfum, che ha tradotto le atmosfere della periferia est descritte nelle pagine in una composizione di tabacco, violetta, mirto, vaniglia e legno di guaiaco.

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