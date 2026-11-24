Undici anni di storia, formazione, professionalità ed emozioni. Il Dream Team si ritrova all’Hotel Ambasciatori Resort & Spa di Riccione per prepararsi a una nuova, straordinaria edizione del Festival dei Sogni di Sanremo.

La storia continua, e quest’anno il professor Serra, patron del Dream Massage e ormai icona del benessere al Festival di Sanremo, sembra proprio aver superato ogni aspettativa. Sono quindici i professionisti selezionati per un’edizione straordinaria del progetto Dream Massage, destinata a svolgersi in uno degli hotel più prestigiosi e storici della città dei fiori: Annalisa Eutizi, Immacolata Vicedomini, Francesco Pacciani, Giuseppe Gisoldo, Riccardo Spurio, Claudia Spinetti, Fabiana Forlenza , Nadia Lai, Natalia Kuztnesova, Teresa Soprano.

“Un grande appuntamento formativo che ha riunito quindici operatori del benessere, scelti tra ben 400 candidati” dichiara soddisfatto Serra, “Professionisti che, dal 2015 a oggi, hanno contribuito a scrivere una storia fatta di passione, competenza, sacrificio e sogni realizzati.”

Tre giornate intense, quelle vissute all’Hotel Ambasciatori Resort & Spa di Riccione, caratterizzate da formazione, incontri, condivisione e momenti di grande commozione. Non sono mancate le lacrime di gioia, testimonianza di quanto questo progetto rappresenti molto più di una semplice esperienza professionale.

Tra gli ospiti di questa straordinaria edizione Diego Armando Maradona Jr., che ha assunto simbolicamente il ruolo di testimone del sogno. Un legame particolare con il progetto, considerando come suo padre, il grande calciatore Diego Armando Maradona, abbia saputo regalare sogni ed emozioni a milioni di persone in tutto il mondo.

“Un messaggio importante: l’arte di saper donare, di regalare presenza ed emozioni, lasciando qualcosa di speciale agli altri” prosegue Serra.

A impreziosire l’incontro anche la presenza della giornalista e conduttrice Rai Maria Elena Fabi, inviata speciale al Festival di Sanremo, ormai vicina al mondo del Dream Massage. Ancora non poteva mancare il contributo di grandi personalità del settore del benessere e della formazione. Presenti il dottor Andrea Bovero, alla guida della Life Excellence Spa World Organization, insieme a professionisti di primo piano del mondo dell’estetica e del wellness, tra cui Susanna Longo e la dottoressa Michela Pocecco fondatrice del Marchio MikyLicious. Spazio anche all’eccellenza della dermatologia e della medicina estetica con la dottoressa Adele Sparavigna. Presente, non per ultimo, Matteo Gallo, responsabile marketing di Miss Europe Continental, uno degli eventi internazionali dedicati al mondo della bellezza più importanti, nato nelle radici della realtà campana

Tra gli ospiti anche l’imprenditore e artista Alfonso Stagno, che ha presentato il suo nuovo progetto musicale, un CD dedicato a Peppino di Capri. L’artista è protagonista il 22 novembre al Teatro Piccolo di Napoli con una performance d’autore.

Un ritorno particolarmente significativo è stato quello di Yuli Juventini, professionista indonesiana con una lunga esperienza nel settore, già protagonista del Festival dei Sogni nel 2021. Accanto a lei Claudia Bindi, presenza ormai costante del master e protagonista del percorso formativo nel 2019; e ancora Susanna Innocenti, una donna che attraversa due mondi, dall’isola della Maddalena a Santo Domingo, portando con sé esperienza, professionalità e una visione internazionale del benessere.

“Impossibile non citare Rosa Frezza, simbolo e vera bandiera del Dream Massage, con il suo progetto Dream Water Dolphine e un’esperienza maturata nelle prestigiose spa in Italia e all’estero” continua con grande emozione il patron Stefano Serra “Quindici professionisti, tante storie diverse, un unico grande obiettivo: arrivare preparati all’appuntamento con Sanremo 2027, protagonisti di un’esperienza che porteranno con sé nel proprio percorso umano e professionale. E infine, un ringraziamento speciale va all’Hotel Ambasciatori Resort & Spa di Riccione per l’accoglienza e l’ospitalità, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste giornate.

La manifestazione e l’evento formativo si sono ulteriormente impreziositi grazie alla prestigiosa collaborazione del Dott. Umberto De Rosa, medico cardiovascolare e figura di riferimento nel panorama della medicina estetica, e dello Studio Medico Dentistico di Giuseppe e Francesca Di Donato, il cui contributo ha arricchito ulteriormente il valore scientifico e professionale dell’iniziativa. Ancora, da non dimenticare la preziosa presenza dell’Akademia Multifunksionale Afrodite di Tirana, che ha partecipato all’evento a Sanremo con una delegazione di professionisti, testimoniando l’importanza del confronto, della collaborazione internazionale, nonché della condivisione di competenze nel settore della formazione.

“Undici anni di storia non si costruiscono per caso, ma con la giusta visione, determinazione, passione, e con la capacità di continuare a credere nei sogni, grazie alla supervisione e l’organizzazione di EXITCOM. Ma il bello deve ancora venire, perché di novità ce ne saranno ancora tante”, conclude il professor Serra.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…