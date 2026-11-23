Il volume edito da Giannini Editore sarà presentato mercoledì 25 novembre alle 18 a Napoli in un dialogo tra l’autrice e Antonia Esposito

Si terrà nel cuore di Napoli la prossima presentazione libro di Anna Di Corcia “Le ragazze della resilienza. Edith Stein e Etty Hillesum: due donne in dialogo”, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana La Cisterna. L’evento è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 18 presso la libreria Ubik di via Benedetto Croce a Napoli. Dialogherà con l’autrice Antonia Esposito, docente di Storia e Filosofia presso il liceo Pasquale Villari

Il saggio mette in dialogo le figure di Edith Stein ed Etty Hillesum nel contesto dell’Europa tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, segnato dall’ascesa del Nazismo e dalla persecuzione degli ebrei. Attraverso l’analisi delle opere filosofiche, pedagogiche e delle conferenze di Edith Stein e delle lettere e dei quaderni del Diario di Etty Hillesum, il volume ricostruisce due percorsi umani e intellettuali diversi ma profondamente convergenti. Entrambe, vittime della deportazione ad Auschwitz a un anno di distanza l’una dall’altra, testimoniano una straordinaria forza interiore e una resilienza spirituale che continua a interrogare il presente.

Anna Di Corcia nasce ad Atri (TE) e vive a Napoli. È stata cultore della materia presso la Cattedra di Didattica del latino dell’Università Federico II di Napoli ed è docente di Lingua e Letteratura italiana e latina e Geostoria nella scuola secondaria di secondo grado, in particolare presso il Liceo “Pasquale Villari” di Napoli. Laureata in Lettere 5 moderne all’Università di Napoli “Federico II”, ha conseguito un Master di II livello in Beni culturali della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana. Giornalista pubblicista dal 2018, collabora con riviste d’arte e testate nazionali. Ha partecipato come relatrice a convegni internazionali sul rapporto tra poetica e cristianesimo e nel 2024 ha pubblicato con Loescher Memoria locorum. Paesaggi nella letteratura latina.

TITOLO: LE RAGAZZE DELLA RESILIENZA. EDITH STEIN: DUE DONNE IN DIALOGO

AUTORE: ANNA DI CORCIA

COLLANA: LA CISTERNA

EDITORE: GIANNINI EDITORE

PAGINE: 184

PREZZO: 16,00 €

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